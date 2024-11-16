Як працює ТЦК — яку роботу там виконують цивільні та військові

Військовослужбовці переглядають документи. Фото ілюстративне: ХОТЦК

Робота територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки чітко структурована. Загалом Збройні сили України складаються з військових частин, а також вищих військових навчальних закладів, установ, організацій з'єднань та органів військового управління, куди відносяться і ТЦК та СП. Там можуть служити три категорії громадян.

Про це повідомляє Полтавський ТЦК та СП.

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Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є складовою Збройних сил України.

У ТЦК та СП можуть працювати чи служити:

військовослужбовці ЗС України;

державні службовці;

працівники ЗС України.

Хто з працівників ТЦК має право носити зброю

Зокрема державні службовці та працівники ЗСУ є цивільними особами. Натомість військовослужбовці мають право носити військову форму та зброю.

У Полтавському ТЦК та СП зазначають, що понад 90% військовослужбовців ТЦК та СП мають бойовий досвід, який отримали в ході бойових дій. Проте, через стан здоров'я та отримані поранення вони продовжують військову службу у тилу.

Структура особового складу ТЦК та СП. Фото: інфографіка Полтавського ТЦК та СП

Натомість працівники та держслужбовці не мають штатної зброї та не носять військову форму. Також вони не беруть участь у бойових діях та не приймають військової присяги на вірність Українському народові, бо вони цивільні особи.

Втім чинне законодавство регулює службу військовослужбовців та роботц цивільних у ТЦК, тож вони мають різні службові обов'язки та права.

Нагадаємо, в Міноборони нещодавно назвали кількість громадян, які працюють в ТЦК та СП.

Також ми пояснювали звідки ТЦК та СП, а також низка інших органів беруть інформацію та особисті дані про громадян для подальшого їх внесення у реєстр "Оберіг".