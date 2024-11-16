Как работает ТЦК – какую работу там выполняют гражданские и военные

Военнослужащие пересматривают документы. Фото иллюстративное: ХОТЦК

Работа территориальных центров комплектования и социальной поддержки четко структурирована. Вооруженные силы Украины состоят из воинских частей, а также высших военных учебных заведений, учреждений, организаций соединений и органов военного управления, куда относятся и ТЦК и СП. Там могут служить три категории граждан.

Об этом сообщает Полтавский ТЦК и СП.

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Территориальные центры комплектования и социальной поддержки являются составной частью Вооруженных сил Украины.

В ТЦК и СП могут работать или служить:

военнослужащие ВС Украины;

государственные служащие;

работники ВС Украины.

Кто из работников ТЦК имеет право носить оружие

В частности, государственные служащие и работники ВСУ являются гражданскими лицами. Военнослужащие имеют право носить военную форму и оружие.

В Полтавском ТЦК и СП отмечают, что более 90% военнослужащих ТЦК и СП имеют боевой опыт, полученный в ходе боевых действий. Однако из-за состояния здоровья и полученных ранений они продолжают военную службу в тылу.

Структура личного состава ТЦК и СП. Фото: инфографика Полтавского ТЦК и СП

Работники и госслужащие не имеют штатного оружия и не носят военную форму. Также они не участвуют в боевых действиях и не принимают военной присяги на верность украинскому народу, потому что они гражданские лица.

Впрочем, действующее законодательство регулирует службу военнослужащих и работ гражданских в ТЦК, поэтому они имеют различные служебные обязанности и права.

Напомним, в Минобороны недавно назвали количество граждан, работающих в ТЦК и СП.

Также мы объясняли, откуда ТЦК и СП, а также ряд других органов берут информацию и личные данные о гражданах для дальнейшего их внесения в реестр "Оберег".