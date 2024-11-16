Как работает ТЦК – какую работу там выполняют гражданские и военные

Почему военные в ТЦК, а не на фронте — какая там структура работы
Работа территориальных центров комплектования и социальной поддержки четко структурирована. Вооруженные силы Украины состоят из воинских частей, а также высших военных учебных заведений, учреждений, организаций соединений и органов военного управления, куда относятся и ТЦК и СП. Там могут служить три категории граждан.
Об этом сообщает Полтавский ТЦК и СП.
Какие категории граждан могут работать или служить в ТЦК и СП
Территориальные центры комплектования и социальной поддержки являются составной частью Вооруженных сил Украины.
В ТЦК и СП могут работать или служить:
- военнослужащие ВС Украины;
- государственные служащие;
- работники ВС Украины.
Кто из работников ТЦК имеет право носить оружие
В частности, государственные служащие и работники ВСУ являются гражданскими лицами. Военнослужащие имеют право носить военную форму и оружие.
В Полтавском ТЦК и СП отмечают, что более 90% военнослужащих ТЦК и СП имеют боевой опыт, полученный в ходе боевых действий. Однако из-за состояния здоровья и полученных ранений они продолжают военную службу в тылу.
Работники и госслужащие не имеют штатного оружия и не носят военную форму. Также они не участвуют в боевых действиях и не принимают военной присяги на верность украинскому народу, потому что они гражданские лица.
Впрочем, действующее законодательство регулирует службу военнослужащих и работ гражданских в ТЦК, поэтому они имеют различные служебные обязанности и права.
Напомним, в Минобороны недавно назвали количество граждан, работающих в ТЦК и СП.
Также мы объясняли, откуда ТЦК и СП, а также ряд других органов берут информацию и личные данные о гражданах для дальнейшего их внесения в реестр "Оберег".
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