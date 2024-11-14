В Міноборони розповіли, скільки людей працюють в структурі ТЦК

Оформлення документів військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: УНІАН

В українських територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки сьогодні працюють 36 тисяч осіб. З-поміж них майже сім тисяч цивільних осіб.

Про це розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону у четвер, 14 листопада.

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Скільки осіб працюють у ТЦК

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що в структурах ТЦК та СП станом на сьогодні працює 100 тисяч осіб.

Пост Мар'яни Безуглої. Фото: скриншот

Втім, Лазуткін запевнив, що кількість співробітників ТЦК не перевищує 36 тисяч осіб.

"В ТЦК працює зараз 36 тисяч людей, серед яких майже 7 тисяч — це цивільні. Серед військових є обмежено придатні — доволі багато таких людей", — зазначив Лазуткін.

Також в ТЦК є близько трьох тисяч жінок. Тож, за словами Лазуткіна, інформація від Безуглої не відповідає дійсності.

Раніше ми писали, що у 2025 році в Україні продовжиться мобілізаційний процес. Це необхідно зокрема для того, щоб задовольнити потреби фронту.

Нагадаємо, що військовослужбовець батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов заявив, що мобілізаційний вік треба знизити до 45 років. На його думку, таким чином вдасться залучити до служби більше молоді.