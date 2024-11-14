В Минобороны рассказали, сколько людей работают в структуре ТЦК

Оформление документов военнообязанных. Иллюстративное фото: УНИАН

В украинских территориальных центрах комплектования и социальной поддержки сегодня работают 36 тысяч человек. Среди них почти семь тысяч гражданских лиц.

Об этом рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона в четверг, 14 ноября.

Читайте также:

Сколько человек работают в ТЦК

Народная депутат Марьяна Безугла заявила, что в структурах ТЦК и СП по состоянию на сегодняшний день работает 100 тысяч человек.

Пост Марьяны Безуглой. Фото: скриншот

Впрочем, Лазуткин заверил, что количество сотрудников ТЦК не превышает 36 тысяч человек.

"В ТЦК работает сейчас 36 000 человек, среди которых почти 7000 — это гражданские. Среди военных ограниченно пригодны — довольно много таких людей", — отметил Лазуткин.

Также в ТЦК есть около трех тысяч женщин. По словам Лазуткина, информация от Безуглой не соответствует действительности.

Ранее мы писали, что в 2025 году в Украине продолжится процесс мобилизации. Это необходимо для того, чтобы удовлетворить потребности фронта.

Напомним, что военнослужащий батальона "Айдар" Станислав Бунятов заявил, что мобилизационный возраст нужно снизить до 45 лет. По его мнению, таким образом удастся привлечь в службу больше молодежи.