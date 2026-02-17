Видео
Україна
Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Видео

Воинский учет ВПЛ — может ли ТЦК отказать гражданину

Воинский учет ВПЛ — может ли ТЦК отказать гражданину

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 21:40
Внутренне перемещенные лица - воинский учет ВПЛ, может ли ТЦК отказать в постановке на учет
Военнообязанные граждане в ТЦК. Фото: ЛОТЦК

Внутренне перемещенные лица обязаны стать на воинский учет по новому, фактическому месту жительства. Но точно так же территориальные центры комплектования обязаны брать таких лиц на учет, без всяких предварительных условий.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Военный учет переселенцев

После начала российско-украинской войны в Украине появилась такая категория граждан, как внутренне перемещенные лица.

Это те люди, которые были вынуждены выехать с оккупированной российскими войсками территории.

Такие лица, как и другие граждане Украины, подпадают под требования воинского учета, то есть они должны стать на учет на новом, фактическом месте жительства.

К юристам обратился такой гражданин, который объяснил, что не может стать на учет в Киеве как ВПЛ, потому что на него ранее был наложен штраф, после чего ТЦК объявил его в розыск.

Мужчина поинтересовался, законны ли такие действия территориального центра комплектования.

Постановка на учет ВПЛ — право или обязанность ТЦК

Юрист Владислав Дерий, комментируя такую ситуацию, объяснил, что отказывать в постановке на воинский учет территориальный центр комплектования не имеют права.

"Независимо от того имеете Вы розыск или нет — Вас (как ВПЛ) обязаны взять на воинский учет в ТЦК города Киева по Вашему заявлению", — заверил гражданина юрист.

Дерий добавил, что вопрос со штрафом и розыском нужно будет решить в территориальном центре комплектования — и, при необходимости, оплатить штраф. Но сначала ТЦК должен обязательно взять внутренне перемещенное лицо на учет, а отказывать из-за факта розыска в центре комплектования не имеют права.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени имеет на то, чтобы стать на воинский учет на новом месте, внутренне перемещенное лицо.

Добавим, мы сообщали о том, в каком территориальном центре комплектования внутренне перемещенное лицо имеет право оформлять отсрочку.

военный учет ВПЛ ТЦК и СП военнообязанные розыск
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
