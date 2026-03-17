ТЦК может отказать в снятии гражданина с учета во время войны

Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Территориальный центр комплектования должен снимать и брать на учет соответствующие категории украинских граждан. Вместе с тем, в некоторых случаях ТЦК могут отказывать гражданам в снятии с учета. Ранее снятие с учета вообще было запрещено, но потом в законодательство внесли изменения.

Государственная регистрация и связь с военным учетом

Военный учет является обязанностью всех граждан мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. В год достижения 17-летия гражданин должен стать на воинский учет в соответствующей структуре.

Этой структурой сейчас является территориальный центр комплектования. Украинские ТЦК обязаны вести учет соответствующих категорий граждан.

К юристам обратился гражданин, который находился на учете во время учебы, но, завершив этот процесс, был снят с регистрации в общежитии, а сейчас планирует переехать в другой город. Мужчина поинтересовался, как ему получить госрегистрацию на новом месте. Юристы отметили, что для мужчин этот процесс напрямую связан с военным учетом.

Право ТЦК на отказ в снятии гражданина с учета

Так, адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил, что без визита в ТЦК не обойтись. Айвазян подчеркнул: "Если Вы планируете переехать в другой город и зарегистрировать место жительства, то для начала Вам будет необходимо стать на воинский учет в соответствующем ТЦК. К сожалению, соответствующая процедура не предусматривает другой возможности".

Вместе с тем, добавил другой юрист, Владислав Дерий, ситуация может оказаться не такой простой, как кажется на первый взгляд. По словам Дерия, гражданина могут не снять с учета на старом месте: "Поскольку война, то ТЦК по действующему месту воинского учета имеет право отказаться в снятии с учета. Это все индивидуально и фактор личностный по каждому ТЦК".

Юрист напомнил, что ранее этот запрет был абсолютным. Но два года назад в законодательство внесли изменения, отметил Дерий: "В период с 2022 до 2024 гг. существовала норма, которая запрещала менять место жительства во время войны. После 2024-го запрет отменили, установив лишь обязанность внутренне перемещенных лиц становиться на учет в течение 7 дней с даты декларирования места жительства в справке ВПЛ".

В марте в Украине более усиленно контролируют воинский учет. Граждане должны вовремя обновлять персональные данные, информировать ТЦК об изменении места жительства, семейного положения, образования и места работы.

Онлайн-постановка на учет доступна только тем, кто делает это впервые. Для тех, кто снят с учета, а также женщинам, нужно обратиться в ТЦК лично.