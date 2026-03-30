Нардеп пояснив, чи можуть працівники ТЦК та СП носити балаклави

Військовослужбовець у балаклаві. Фото ілюстративне: all.biz.ua

Представники ТЦК та СП іноді здійснюють заходи оповіщення, ховаючи свої обличчя за балаклавами. Балаклава, починаючи від 2017 року, є постійним атрибутом військовослужбовців. Щоправда, під час спілкування із громадянами працівник військкомату все ж таки має її зняти та пред'явити своє посвідчення.

Про це 28 березня повідомив нардеп Олександр Федієнко, передає Новини.LIVE.

Чи є використання балаклави працівниками ТЦК порушенням

Нардеп зазначив, що його періодично зупиняли для перевірки документів хлопці в балаклавах. Один із керівників київського ТЦК відповів, що балаклава, згідно з наказом Міністерства оборони України, є постійним атрибутом. Вона потрібна для безпеки військових. Зокрема, дозволяє запобігти фіксації облич бійців і подальшого поширення цих світлин.

"Забезпечує безпеку членів родин військовослужбовців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або в районах ведення бойових дій... Дозволяє ефективно захистити життя, здоров'я військовослужбовців і членів їхніх родин", — йдеться у відповіді представника військкомату нардепу.

Відповідь представника ТЦК та СП нардепу Олександру Федієнку​​

Попри таке пояснення, Федієнко вважає, що наказ не регламентує використання балаклав. Носити їх військовослужбовцям чи ні — вирішують самі бійці або їхній командир. Нардеп звернувся до командира ТЦК, аби той надав копію наказу щодо зовнішнього вигляду, який має бути у військовослужбовців під час мобілізаційних заходів.

"Відверто я вважаю це злом (використання балаклави під час оповіщення населення, — Ред.). І точно не додає мотивації, коли людина в балаклаві, у нестатутному пікселі починає вести себе досить некоректно з цивільною людиною", — підсумував Федієнко.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал Юристи.UA повідомляв, що деяких громадян можуть виключити з військового обліку. Йдеться про тих, кого визнала непридатним ВЛК. Відвідувати ТЦК та СП для зняття з обліку необов'язково.

Також Новини.LIVE з посиланням на керівника Київської спеціалізованої прокуратури Артема Новова писав, що столичні прокурори розглядають 63 кримінальних провадження щодо працівників ТЦК та СП. У третині з цих справ йдеться про примусове доставлення людей до військкомату. До того ж деякі представники ТЦК застосовували проти цивільних фізичну силу.