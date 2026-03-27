Головна ТЦК Київська прокуратура розглядає понад 60 проваджень проти ТЦК

Дата публікації: 27 березня 2026 18:17
Повідомлення про підозру у справі про ухилення від мобілізації. Фото ілюстративне: Генпрокуратура

Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони розглядає 63 кримінальних провадження щодо працівників Територіальних центрів комплектування. Третина із них стосується незаконного доставлення громадян до ТЦК. Крім того, є провадження про застосування сили до громадян.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву керівника Київської спеціалізованої прокуратури Артема Новова на засіданні Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства під час дії воєнного стану.

Прокурор назвав статті, за якими відкрито провадження проти представників ТЦК

"Загалом 63 кримінальні провадження. Близько 20 проваджень внесені за заявами осіб, щодо незаконного позбавлення волі, а саме доставлення їх до центрів комплектування співробітниками ТЦК", повідомив прокурор.

Новов визнав, що прокуратура бачить системні проблеми в роботі ТЦК

"Представники ТЦК інколи вдаються до крайніх або спірних методів виконання покладених на них обов’язків, а саме щодо застосування сили щодо військовозобов’язаних", додав він.

Зокрема відкрито провадження щодо посадовця одного із ТЦК Києва.

"У нас є провадження відносно одного із ТЦК міста Києва, не буду озвучувати якого саме, але відносно того, що особа вказаного ТЦК застосовувала насильницькі дії щодо військовозобов’язаних з метою зобов’язання їх вчити дії, які вони не хотіли", каже Новов.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час засідання ТСК також стало відомо, що ТЦК понад 20 годин утримували в своєму приміщенні колишнього політв’язня з Криму Володимира Балуха. Чоловік розповів, що у нього відібрали телефон, одягнули кайданки та помістили до кімнати, схожої на камеру. При цьому, у нього є інвалідність другої групи.

Крім того, Новини.LIVE з посиланням на нардепа Федора Веніславського писали, що вже у квітні в Україні будуть нові підходи до мобілізації. Обіцяють зниження рівня суспільної напруги та справедливий розподіл мобілізаційного навантаження.

Київ прокуратура ТЦК та СП
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
