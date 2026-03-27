Балух заявив, що його утримували в ТЦК понад 20 годин

Колишній політв'язень Володимир Балух.

Колишній політв’язень Володимир Балух заявив, що його утримували в приміщенні Шевченківського районного ТЦК 21 годину. При цьому, чоловік має другу групу інвалідності. На військовому обліку він стоїть у Луганській області.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на виступ Балуха під час засідання Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства під час дії воєнного стану у п’ятницю, 27 березня.

У Балуха в ТЦК відібрали телефон

Балух розповів, що 19 березня він прибув за запрошенням до Печерського райвідділку. Після цього, вже на виході з будівлі, правоохоронці повідомили йому, що він перебуває в розшуку та запропонували проїхати до ТЦК.

"Я їм (представникам ТЦК, — ред.) сказав, що маю інші плани на сьогодні. Мене просто скрутили, закинули в бус...", — зазначив він.

Свої документи Балуху показали лише представники поліції. І в результаті відвезли його до Шевченківського районного ТЦК.

У приміщенні ТЦК в колишнього політв’язня відібрали телефон, одягнули кайданки та помістили до кімнати, схожої на камеру.

Наступним етапом було намагання змусити Балуха нібито пройти військово-лікарську комісію. Хоча, за його словами, ніяких медичних інструментів в кабінеті не було. При цьому, чоловік має посвідчення про інвалідність другої групи терміном до 2099 року.

Загалом працівники ТЦК утримували його у своєму приміщенні 21 годину. За словами чоловіка, під час одягання кайданок, йому притисли грудну клітку, внаслідок чого виникли міжреберна невралгія. Також Балух заявив про удар в щелепу.

Коментар ТЦК щодо утримання Балуха

У Київському ТЦК раніше повідомляли, що побиття колишнього політв'язня не було. Згідно з повідомленням, його просто направили на ВЛК.

"Інформації в реєстрах щодо перебування його в полоні, присвоєння йому звань чи нагород не було, права для відстрочки він не мав, не був заброньований та підлягав призову на військову службу під час мобілізації. Громадянина було направлено для проходження ВЛК", — йдеться в повідомленні.

Допис ТЦК.

Що відомо про Володимира Балуха

Володимир Балух відомий своєю проукраїнською позицією в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, він вивішував синьо-жовтий стяг на своєму будинку вже під час анексії півострова.

У серпні 2017 року Росія його засудила на три з половиною роки за нібито "зберігання боєприпасів». Проте вже у жовтні того ж року вирок був скасований, і справа надійшла на повторний розгляд.

У січні 2018 року Балух отримав нове покарання — три роки і сім місяців колонії-поселення, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів.

7 вересня 2019 року чоловік повернувся на Батьківщину в рамках обміну між Україною та Росією.

