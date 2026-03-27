Балух заявил, что его удерживали в ТЦК более 20 часов

Бывший политзаключенный Владимир Балух.

Бывший политзаключенный Владимир Балух заявил, что его удерживали в помещении Шевченковского районного ТЦК 21 час. При этом, мужчина имеет вторую группу инвалидности. На воинском учете он стоит в Луганской области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на выступление Балуха во время заседания Временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства во время действия военного положения в пятницу, 27 марта.

У Балуха в ТЦК отобрали телефон

Балух рассказал, что 19 марта он прибыл по приглашению в Печерский райотдел. После этого, уже на выходе из здания, правоохранители сообщили ему, что он находится в розыске и предложили проехать в ТЦК.

"Я им (представителям ТЦК, — ред.) сказал, что у меня другие планы на сегодня. Меня просто скрутили, забросили в бус...", — отметил он.

Свои документы Балуху показали только представители полиции. И в результате отвезли его в Шевченковский районный ТЦК.

В помещении ТЦК у бывшего политзаключенного отобрали телефон, надели наручники и поместили в комнату, похожую на камеру.

Следующим этапом была попытка заставить Балуха якобы пройти военно-врачебную комиссию. Хотя, по его словам, никаких медицинских инструментов в кабинете не было. При этом, мужчина имеет удостоверение об инвалидности второй группы сроком до 2099 года.

В общем работники ТЦК удерживали его в своем помещении 21 час. По словам мужчины, во время одевания наручников, ему прижали грудную клетку, в результате чего возникли межреберная невралгия. Также Балух заявил об ударе в челюсть.

Комментарий ТЦК относительно удержания Балуха

В Киевском ТЦК ранее сообщали, что избиения бывшего политзаключенного не было. Согласно сообщению, его просто направили на ВВК.

"Информации в реестрах о пребывании его в плену, присвоении ему званий или наград не было, права для отсрочки он не имел, не был забронирован и подлежал призыву на военную службу по мобилизации. Гражданин был направлен для прохождения ВВК", — говорится в сообщении.

Что известно о Владимире Балухе

Владимир Балух известен своей проукраинской позицией во временно оккупированном Крыму. В частности, он вывешивал сине-желтый флаг на своем доме уже во время аннексии полуострова.

В августе 2017 года Россия его осудила на три с половиной года за якобы "хранение боеприпасов". Однако уже в октябре того же года приговор был отменен, и дело поступило на повторное рассмотрение.

В январе 2018 года Балух получил новое наказание — три года и семь месяцев колонии-поселения, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

7 сентября 2019 года мужчина вернулся на Родину в рамках обмена между Украиной и Россией.

