Главная ТЦК Электронные повестки с 1 апреля — будут приходить онлайн

Дата публикации 27 марта 2026 15:07
Вручение электронной повестки. Фото: Новини.LIVE

Обязанности граждан по мобилизации меняются с 1 апреля, в частности изменения коснутся получения электронных повесток. Они будут приходить онлайн в кабинет военнообязанного. И самого факта отправки для государства будет достаточно, чтобы повестка считалась врученной.

Сыграет ли роль наличие "Резерв+" или же смартфона — Новини.LIVE в деталях рассказала адвокат, управляющий Адвокатским бюро "Анны Даниэль", кандидат юридических наук Анна Даниэль.

Электронные повестки

"Согласно обновленному законодательству, электронная повестка считается врученной, если она поступила в Электронный кабинет военнообязанного (приложение "Резерв+"). Сейчас система тестирует функционал, где push-уведомление дублирует информацию о сформированной повестке", — обьяснила адвокат.

Она рассказала, что по состоянию на сейчас основной легальный способ дистанционного вручения — это заказное письмо с описью вложения через Укрпочту.

Электронное оповещение в "Резерв+" пока имеет статус информационного сообщения, но имплементация электронной подписи ТЦК готовит почву для признания цифровых повесток равноценными бумажным.

"По аналогии с судебными повестками, фактом вручения считается время поступления документа в кабинет. Государству не нужно доказывать, что вы нажали кнопку "прочитано". Если повестка появилась в системе — юридически вы оповещены. Удаление приложения или "кнопочный" телефон не освобождает от ответственности", — подытожила адвокат.

Напомним, в эфире День.LIVE адвокат заявила, что электронные повестки приведут к искам и количество уголовных дел могут вырасти.

Ранее мы сообщали, каким будет минимальный штраф за нарушение воинского учета. Его может наложить ТЦК. Сумма может расти при определенных условиях.

закон мобилизация повестки ТЦК и СП адвокат Резерв+
Антонина Карташева - Журналистка
