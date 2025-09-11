Несплата штрафу від ТЦК — як карають порушників

Несплата штрафу від ТЦК — до яких наслідків призведе
За порушення військового обліку ТЦК може накласти на військозобов'язаного штраф. Початкова сума адміністративного покарання — 17 тисяч гривень, але за певних умов вона може зрости.
Про це в інтерв'ю речнику Міністерства оборони України Оресту Дрималовському повідомив речник Київського обласного ТЦК Олег Байдак.
Покарання за несплату штрафу
За словами представника військкомату, якщо військовозобов'язаний уперше проігнорував повістку та свідчення про штраф, факт ігнорування засвідчать, а розмір адміністративної заборгованості сягне 25 тисяч гривень.
"Після того, як він відмовився сплачувати, залишається претензія щодо того, що він не сплатив штраф, не з'явився за повісткою. Відповідні й дії ТЦК із бодікамерами: під час перевірки документів його мають доставити у відділ ТЦК", — заявив Олег Байдак.
Нагадаємо, речник Київського ТЦК пояснив, хто матиме доступ до відео з нагрудних камер працівників військкомату. Дозвіл на ознайомлення з такими матеріалами надаватиме начальник ТЦК.
Також Олег Байдак пояснив, чи стало представникам військкомату легше працювати після впровадження електронної черги. Зміни незначні, але в подальшому роботу сервіс удосконалять.
Читайте Новини.LIVE!