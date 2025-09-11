Відео
Несплата штрафу від ТЦК — до яких наслідків призведе

Дата публікації: 11 вересня 2025 07:30
Несплата штрафу від ТЦК — як карають порушників
Працівники ТЦК виписують чоловіку штраф. Фото ілюстративне: УНІАН

За порушення військового обліку ТЦК може накласти на військозобов'язаного штраф. Початкова сума адміністративного покарання — 17 тисяч гривень, але за певних умов вона може зрости.

Про це в інтерв'ю речнику Міністерства оборони України Оресту Дрималовському повідомив речник Київського обласного ТЦК Олег Байдак. 

Читайте також:

Покарання за несплату штрафу 

За словами представника військкомату, якщо військовозобов'язаний уперше проігнорував повістку та свідчення про штраф, факт ігнорування засвідчать, а розмір адміністративної заборгованості сягне 25 тисяч гривень.

"Після того, як він відмовився сплачувати, залишається претензія щодо того, що він не сплатив штраф, не з'явився за повісткою. Відповідні й дії ТЦК із бодікамерами: під час перевірки документів його мають доставити у відділ ТЦК", — заявив Олег Байдак.

Нагадаємо, речник Київського ТЦК пояснив, хто матиме доступ до відео з нагрудних камер працівників військкомату. Дозвіл на ознайомлення з такими матеріалами надаватиме начальник ТЦК.

Також Олег Байдак пояснив, чи стало представникам військкомату легше працювати після впровадження електронної черги. Зміни незначні, але в подальшому роботу сервіс удосконалять.

штраф мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
