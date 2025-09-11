Видео
Нагрудные камеры ТЦК — кто может получить доступ к видео

Нагрудные камеры ТЦК — кто может получить доступ к видео

Дата публикации 11 сентября 2025 01:30
Кто сможет получить доступ к видео с боди-камер ТЦК
Военнослужащие ТЦК и СП проверяют документы мужчины. Фото иллюстративное: varta1.com

С 1 сентября текущего года группы оповещения ТЦК и СП должны работать с нагрудными камерами. Чтобы сохранить видео и избежать утечки информации, создадут специальную информационно-телекоммуникационную систему.

Об этом в интервью спикеру Министерства обороны Украины Оресту Дрималовскому сообщил спикер Киевского областного ТЦК и СП Олег Байдак.

Читайте также:

Нюансы доступа к видео с камер ТЦК

Доступ к информационно-телекоммуникационной системе будет контролировать служба военного правопорядка.

"Они будут контролировать сохранность этой информации, доступ к ней, а также запросы, которые будут поступать для получения этих данных", — объяснил представитель ТЦК.

По его словам, запросы сначала будут поступать в военную службу правопорядка, а уже потом уже начальнику ТЦК. Именно глава военкомата по результатам расследования будет определять, можно ли предоставлять доступ к информации представителям СМИ, адвокатам и другим людям, которые заинтересованы в ее получении.

Напомним, с начала осени представители военкомата работают исключительно при условии наличия боди-камер. Такие нововведения внедрили, чтобы обеспечить прозрачность и законность мобилизации.

Ранее в Министерстве обороны объяснили, кто будет контролировать видеозаписи с боди-камер работников ТЦК. После завершения работы военные будут передавать устройства ответственному за них человеку.

военкомат мобилизация ТЦК и СП военнообязанные камера
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
