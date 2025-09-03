Боди-камеры для работников ТЦК — правила пользования

Боди-камеры в ТЦК — в Минобороны объяснили, как это работает
С 1 сентября для работников территориальных центров комплектования, которые работают в группах оповещения, стало обязательное использование нагрудных боди-камер. Таким образом хотят обеспечить прозрачность и законность мобилизации.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины 3 сентября.
Правила пользования боди-камерами
В Минобороны заявили, что цель пользования работников ТЦК боди-камерами — обеспечить максимальную прозрачность и законность мобилизации, повысить ответственность как представителей центров комплектования, так и военнообязанных граждан.
Так, представители ТЦК или полицейские имеют право осуществлять фото- и видеофиксацию во время проверки документов, вручения повесток и других административных процедур. Все должны придерживаться инструкции, которая гласит, что:
- работник ТЦК должен сообщать о видеофиксации лиц, в отношении которых она проводится;
- запись начинается с момента начала выполнения представителями ТЦК и СП служебных обязанностей по осуществлению мероприятий оповещения;
- видеозапись ведется непрерывно до завершения выполнения мероприятий, кроме случаев угрозы попадания на видеорегистратор военных объектов или информации с ограниченным доступом и случаев, связанных с возникновением у уполномоченного представителя личных потребностей;
- во время видеофиксации портативный видеорегистратор закрепляется на форменной одежде военнослужащего (на груди или иным способом);
- участникам групп оповещения строго запрещено удалять записи, изменять их, выключать камеру, препятствовать фиксации или передавать видео посторонним лицам.
Напомним, с 1 сентября во время проверки документов или вручения повесток каждый представитель ТЦК и СП обязан использовать нагрудные боди-камеры.
Также мы писали, что грозит ТЦК за нарушение правил пользования боди-камерами. Дисциплинарная ответственность может быть разного уровня.
