Боди-камеры для работников ТЦК — правила пользования

С 1 сентября для работников территориальных центров комплектования, которые работают в группах оповещения, стало обязательное использование нагрудных боди-камер. Таким образом хотят обеспечить прозрачность и законность мобилизации.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины 3 сентября.

Правила пользования боди-камерами

В Минобороны заявили, что цель пользования работников ТЦК боди-камерами — обеспечить максимальную прозрачность и законность мобилизации, повысить ответственность как представителей центров комплектования, так и военнообязанных граждан.

Так, представители ТЦК или полицейские имеют право осуществлять фото- и видеофиксацию во время проверки документов, вручения повесток и других административных процедур. Все должны придерживаться инструкции, которая гласит, что:

работник ТЦК должен сообщать о видеофиксации лиц, в отношении которых она проводится;

запись начинается с момента начала выполнения представителями ТЦК и СП служебных обязанностей по осуществлению мероприятий оповещения;

видеозапись ведется непрерывно до завершения выполнения мероприятий, кроме случаев угрозы попадания на видеорегистратор военных объектов или информации с ограниченным доступом и случаев, связанных с возникновением у уполномоченного представителя личных потребностей;

во время видеофиксации портативный видеорегистратор закрепляется на форменной одежде военнослужащего (на груди или иным способом);

участникам групп оповещения строго запрещено удалять записи, изменять их, выключать камеру, препятствовать фиксации или передавать видео посторонним лицам.

