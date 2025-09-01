С 1 сентября ТЦК будут работать с боди-камерами во время вручения повесток

Проверка документов. Фото: кадр из видео

С 1 сентября в Украине вводится новое правило для работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Отныне во время проверки документов или вручения повесток каждый представитель ТЦК и СП будет обязан использовать нагрудные боди-камеры.

Об этом написал заместитель министра обороны Евгений Мойсюк для "РБК-Украина".

Для чего и как будут работать боди-камеры на работниках ТЦК

Чиновник пояснил, что видеофиксация должна стать неотъемлемой частью работы групп оповещения. Запись начинается автоматически с момента выполнения служебных обязанностей и будет продолжаться непрерывно вплоть до завершения рабочего процесса.

Исключения будут делаться только в случаях, когда в кадр может попасть информация с ограниченным доступом, военные объекты или когда речь идет о личных потребностях работника.

Работа с бодикамерами была разработана для того, чтобы сделать деятельность ТЦК максимально прозрачной, обезопасить права военнообязанных и самих работников, а также предотвратить конфликты или злоупотребления. По словам Мойсюка, работники ТЦК обязательно должны предупреждать граждан, что ведется запись.

Любое вмешательство в работу камер запрещено: представителям ТЦК не разрешается выключать устройства, удалять или редактировать видео, а также передавать его посторонним лицам. Все данные после завершения работы автоматически загружаются на единый защищенный сервер. Минимальный срок хранения видео составит 30 дней, однако в случае расследований или судебных дел материалы будут храниться дольше.

Контроль за техническим использованием оборудования будут осуществлять ответственные лица в ТЦК, а за безопасность и администрирование записей будет отвечать Военная служба правопорядка Вооруженных сил Украины. Именно это, по словам заместителя министра, позволит минимизировать риски несанкционированного доступа к видеоматериалам.

В случае нарушения правил пользования боди-камерами работникам ТЦК грозит дисциплинарная ответственность. Им могут объявить выговор или даже понизить в должности. А в некоторых случаях даже передать материалы в правоохранительные органы.

