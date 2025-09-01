Проверки в ТЦК и СП в августе — более 90% скандалов оказались фейками

Проверка документов ТЦК. Фото: facebook.com/lvivobltck

Командование Сухопутных войск Украины обнародовало отчет о работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В ведомстве также отметили ответственность военнослужащих и работников ТЦК за возможные нарушения.

Об этом заявили в пресс-службе Сухопутных войск.

В ТЦК и СП прошли проверки

По официальным данным, в августе было зафиксировано 218 случаев, связанных с деятельностью ТЦК. Впрочем, 198 из них, почти 91%, оказались фейками или манипуляциями.

Большинство распространяемой информации подавалось как нарушение закона со стороны военных, однако после проверки выяснилось, что она имела целью сорвать мобилизационные мероприятия и подорвать обороноспособность страны.

Реальными оказались лишь 20 инцидентов, что составляет около 9%. В двух случаях работников ТЦК отстранили от исполнения обязанностей, еще двух привлекли к дисциплинарной ответственности. Остальные 16 эпизодов находятся на стадии служебных расследований.

"Мы понимаем, что только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять огромному ресурсу российской пропаганды, на которую враг не жалеет ни денег, ни усилий. Мы работаем над тем, чтобы действия наших подчиненных соответствовали букве Закона, а действительно виновные нарушители были наказаны", — отметили в Сухопутных войсках.

Сообщение Сухопутных войск. Фото: facebook.com/UALandForces

А также мы писали, что во Львовском ТЦК и СП сообщили, что все жалобы, зафиксированные в июле, оказались фейками или элементами вражеских ИПСО.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ разоблачили фейковые данные россиян о захваченных территориях Украины.