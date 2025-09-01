Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Более 91% скандалов с ТЦК оказались фейками — Сухопутные войска

Более 91% скандалов с ТЦК оказались фейками — Сухопутные войска

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 00:12
Проверки в ТЦК и СП в августе — более 90% скандалов оказались фейками
Проверка документов ТЦК. Фото: facebook.com/lvivobltck

Командование Сухопутных войск Украины обнародовало отчет о работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В ведомстве также отметили ответственность военнослужащих и работников ТЦК за возможные нарушения.

Об этом заявили в пресс-службе Сухопутных войск.

Реклама
Читайте также:

В ТЦК и СП прошли проверки

По официальным данным, в августе было зафиксировано 218 случаев, связанных с деятельностью ТЦК. Впрочем, 198 из них, почти 91%, оказались фейками или манипуляциями.

Большинство распространяемой информации подавалось как нарушение закона со стороны военных, однако после проверки выяснилось, что она имела целью сорвать мобилизационные мероприятия и подорвать обороноспособность страны.

Реальными оказались лишь 20 инцидентов, что составляет около 9%. В двух случаях работников ТЦК отстранили от исполнения обязанностей, еще двух привлекли к дисциплинарной ответственности. Остальные 16 эпизодов находятся на стадии служебных расследований.

"Мы понимаем, что только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять огромному ресурсу российской пропаганды, на которую враг не жалеет ни денег, ни усилий. Мы работаем над тем, чтобы действия наших подчиненных соответствовали букве Закона, а действительно виновные нарушители были наказаны", — отметили в Сухопутных войсках.

У ТЦК та СП перевірили заяви про скандали
Сообщение Сухопутных войск. Фото: facebook.com/UALandForces

А также мы писали, что во Львовском ТЦК и СП сообщили, что все жалобы, зафиксированные в июле, оказались фейками или элементами вражеских ИПСО.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ разоблачили фейковые данные россиян о захваченных территориях Украины.

фейки проверки жалобы ТЦК и СП Сухопутные войска
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации