Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Все июльские инциденты признали фейковыми — отчет Львовского ТЦК

Все июльские инциденты признали фейковыми — отчет Львовского ТЦК

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 13:43
Львовский ТЦК обнародовал июльскую статистику: 16 инцидентов не подтвердились
Работа ТЦК. Фото: Львовский областной ТЦК и СП

Львовский областной ТЦК и СП сообщил о результатах проверок жалоб на работу своих представителей за июль. Все 16 зафиксированных инцидентов не подтвердились и были признаны фейками или элементами враждебных ИПСО.

Об этом сообщает Львовский областной ТЦК и СП.

Реклама
Читайте также:

Системные изменения в работе ТЦК

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки сейчас проходят комплексное обновление - как организационное, так и ценностное. По инициативе командования Сухопутных войск ВСУ работа с гражданами строится на принципах открытости, ответственности и доверия. Ежемесячно публикуется инфографика о количестве зафиксированных нарушений и служебных расследований.

Усі липневі інциденти визнали фейковими — звіт Львівського ТЦК - фото 1
Сообщение Львовского ТЦК в Telegram. Фото: скриншот

"Это не кампания оправданий, а кампания действия. Мы хотим показать, что изменения не только возможны, а уже происходят", — отметили во Львовском областном ТЦК и СП.

В августе ОТЦК и СП продолжил системную работу по фиксации и анализу всех инцидентов, связанных с деятельностью своих представителей. Прозрачность в работе является ключевой составляющей доверия со стороны граждан.

"Все 16 инцидентов июля (100%) не подтвердились — это были фейки, преувеличения или элементы вражеских информационно-психологических операций", — говорится в официальном сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что подобная статистика является ответом на общественный запрос и показывает, что система реагирует на все обращения. ТЦК призвал граждан фильтровать информацию, проверять источники и не распространять непроверенные слухи, чтобы не помогать врагу в информационной войне.

Напомним, что действующее законодательство Украины не предусматривает возрастных ограничений для мобилизации мужчин от 50 лет. Однако на практике случаи отправки повесток представителям этой возрастной категории встречаются довольно редко.

Ранее мы также информировали, что процесс снятия военнообязанного с розыска в ТЦК может сопровождаться рядом бюрократических сложностей.

ВСУ Львов фейки ТЦК и СП инцидент
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации