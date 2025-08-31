Львовский ТЦК обнародовал июльскую статистику: 16 инцидентов не подтвердились

Работа ТЦК. Фото: Львовский областной ТЦК и СП

Львовский областной ТЦК и СП сообщил о результатах проверок жалоб на работу своих представителей за июль. Все 16 зафиксированных инцидентов не подтвердились и были признаны фейками или элементами враждебных ИПСО.

Об этом сообщает Львовский областной ТЦК и СП.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки сейчас проходят комплексное обновление - как организационное, так и ценностное. По инициативе командования Сухопутных войск ВСУ работа с гражданами строится на принципах открытости, ответственности и доверия. Ежемесячно публикуется инфографика о количестве зафиксированных нарушений и служебных расследований.

Сообщение Львовского ТЦК в Telegram. Фото: скриншот

"Это не кампания оправданий, а кампания действия. Мы хотим показать, что изменения не только возможны, а уже происходят", — отметили во Львовском областном ТЦК и СП.

В августе ОТЦК и СП продолжил системную работу по фиксации и анализу всех инцидентов, связанных с деятельностью своих представителей. Прозрачность в работе является ключевой составляющей доверия со стороны граждан.

"Все 16 инцидентов июля (100%) не подтвердились — это были фейки, преувеличения или элементы вражеских информационно-психологических операций", — говорится в официальном сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что подобная статистика является ответом на общественный запрос и показывает, что система реагирует на все обращения. ТЦК призвал граждан фильтровать информацию, проверять источники и не распространять непроверенные слухи, чтобы не помогать врагу в информационной войне.

Напомним, что действующее законодательство Украины не предусматривает возрастных ограничений для мобилизации мужчин от 50 лет. Однако на практике случаи отправки повесток представителям этой возрастной категории встречаются довольно редко.

Ранее мы также информировали, что процесс снятия военнообязанного с розыска в ТЦК может сопровождаться рядом бюрократических сложностей.