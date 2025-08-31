Львівський ТЦК оприлюднив липневу статистику: 16 інцидентів не підтвердилися

Робота ТЦК. Фото: Львівський обласний ТЦК та СП

Львівський обласний ТЦК та СП повідомив про результати перевірок скарг на роботу своїх представників за липень. Усі 16 зафіксованих інцидентів не підтвердилися і були визнані фейками або елементами ворожих ІПСО.

Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП.

Реклама

Читайте також:

Системні зміни в роботі ТЦК

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки нині проходять комплексне оновлення, як організаційне, так і ціннісне. За ініціативою командування Сухопутних військ ЗСУ робота з громадянами будується на принципах відкритості, відповідальності та довіри. Щомісяця публікується інфографіка про кількість зафіксованих порушень та службових розслідувань.

Допис Львівського ТЦК у Telegram. Фото: скриншот

"Це не кампанія виправдань, а кампанія дії. Ми хочемо показати, що зміни не лише можливі, а вже відбуваються", — наголосили у Львівському обласному ТЦК та СП.

У серпні ОТЦК та СП продовжив системну роботу з фіксації та аналізу усіх інцидентів, пов’язаних із діяльністю своїх представників. Прозорість у роботі є ключовою складовою довіри з боку громадян.

"Усі 16 інцидентів липня (100%) не підтвердилися – це були фейки, перебільшення або елементи ворожих інформаційно-психологічних операцій", — йдеться в офіційному повідомленні.

У відомстві підкреслили, що подібна статистика є відповіддю на суспільний запит і показує, що система реагує на всі звернення. ТЦК закликав громадян фільтрувати інформацію, перевіряти джерела і не поширювати неперевірені чутки, щоб не допомагати ворогу в інформаційній війні.

Нагадаємо, що чинне законодавство України не передбачає вікових обмежень для мобілізації чоловіків від 50 років. Однак на практиці випадки надсилання повісток представникам цієї вікової категорії трапляються доволі рідко.

Раніше ми також інформували, що процес зняття військовозобов’язаного з розшуку у ТЦК може супроводжуватися низкою бюрократичних складнощів.