На Волині суд призначив покарання чоловікові за побиття військового ТЦК

На Волині суд розглянув резонансну справу про напад на військовослужбовця територіального центру комплектування у Шацьку. Чоловіка визнали винним у завданні легких тілесних ушкоджень і призначили йому покарання з випробувальним строком.

Про це стало відомо з опублікованого рішення суду.

Рішення суду у справі про напад на військового

Подія сталася 25 червня 2024 року у селищі Шацьк під час перевірки документів чоловіків призовного віку. За даними слідства, обвинувачений відмовився пред’являти документи, поводився агресивно та кілька разів ударив військового, заподіявши йому легкі тілесні ушкодження. Сторони подали до суду різні версії подій.

Обвинувачений визнав факт ударів, але стверджував, що конфлікт виник через особисту неприязнь і провокації. Він заявив, що військовий неодноразово навідувався до його магазину, натякаючи на можливість уникнення служби за гроші, та образив його дружину. За його словами, 25 червня військові прийшли без пояснень, що розлютило його та призвело до бійки.

Потерпілий і троє свідків (військовослужбовців) підтвердили, що діяли відповідно до службових обов’язків, мали посвідчення та представилися. Вони наголосили, що саме обвинувачений першим застосував фізичну силу, бив кулаками та душив військового. Свідки передали слідству відео конфлікту та підтвердили наявність тілесних ушкоджень у потерпілого.

Суд визнав показання потерпілого та свідків більш послідовними і такими, що відповідають матеріалам справи, включно з відеозаписом. Версія про вимагання грошей не знайшла підтвердження. Обвинуваченого засудили до 2 років обмеження волі з випробувальним строком 1 рік. Якщо протягом цього часу він не вчинить нового злочину, відбувати покарання у місцях обмеження волі йому не доведеться.

