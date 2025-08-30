Розшук ТЦК - проблеми під час зняття з розшуку

Перевірка документів військовозобов’язаного. Фото: Львівський ТЦК

У процесі зняття військовозобов’язаного громадянина з розшуку ТЦК є кілька суттєвих нюансів, які можуть ускладнити і затягнути цей процес. Одним із таких нюансів є особливості сплати штрафу через застосунок "Резерв+".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Проблема перша — сплата штрафу

До юристів звернувся громадянин, який має бронювання, але опинився у розшуку ТЦК через те, що не пройшов вчасно ВЛК, як колишній обмежено придатний.

Чоловік поцікавився, як знятися з розшуку, зважаючи на усі обставини.

Юрист Владислав Дерій, пояснивши громадянину, як пройти процес зняття з розшуку, наголосив на двох реальних проблемах.

По-перше, це момент сплати штрафу через застосунок "Резерв+".

"Якщо будете сплачувати штраф через "Резерв+", то Ви спочатку сплатите кошти за неявку за повісткою, а потім через декілька хвилин Вам прийде штраф за непроходження ВЛК", — пояснив юрист.

Тож, додав він, такий варіант оплати є неефективним.

Проблема друга — дистанційне зняття

Другою проблемою є дистанційне зняття з розшуку, яке теоретично є можливим, але на практиці це виглядає дещо інакше.

"На жаль, в реаліях сьогодення зняти розшук в дистанційному режимі досить проблематично, адже Ви можете отримати відмову у знятті з розшуку або Вам у відповідь пришлють нову повістку, тощо", — підкреслив Дерій

Тому, додав юрист, цей процес може затягнутися на тривалий час.

