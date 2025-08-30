Відео
Головна ТЦК Зняття з розшуку ТЦК — юрист назвав дві проблеми

Зняття з розшуку ТЦК — юрист назвав дві проблеми

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 06:30
Розшук ТЦК - проблеми під час зняття з розшуку
Перевірка документів військовозобов’язаного. Фото: Львівський ТЦК

У процесі зняття військовозобов’язаного громадянина з розшуку ТЦК є кілька суттєвих нюансів, які можуть ускладнити і затягнути цей процес. Одним із таких нюансів є особливості сплати штрафу через застосунок "Резерв+".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Проблема перша — сплата штрафу

До юристів звернувся громадянин, який має бронювання, але опинився у розшуку ТЦК через те, що не пройшов вчасно ВЛК, як колишній обмежено придатний.

Чоловік поцікавився, як знятися з розшуку, зважаючи на усі обставини.

Юрист Владислав Дерій, пояснивши громадянину, як пройти процес зняття з розшуку, наголосив на двох реальних проблемах.

По-перше, це момент сплати штрафу через застосунок "Резерв+".

"Якщо будете сплачувати штраф через "Резерв+", то Ви спочатку сплатите кошти за неявку за повісткою, а потім через декілька хвилин Вам прийде штраф за непроходження ВЛК", — пояснив юрист.

Тож, додав він, такий варіант оплати є неефективним.

Проблема друга — дистанційне зняття

Другою проблемою є дистанційне зняття з розшуку, яке теоретично є можливим, але на практиці це виглядає дещо інакше.

"На жаль, в реаліях сьогодення зняти розшук в дистанційному режимі досить проблематично, адже Ви можете отримати відмову у знятті з розшуку або Вам у відповідь пришлють нову повістку, тощо", — підкреслив Дерій

Тому, додав юрист, цей процес може затягнутися на тривалий час.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як громадянин може безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити виключеному з військового обліку, якщо його оголосили у розшук ТЦК.

штраф ТЦК та СП військовозобов'язані розшук резерв
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
