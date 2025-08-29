Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Виключеного з обліку оголосили у розшук ТЦК — що робити

Виключеного з обліку оголосили у розшук ТЦК — що робити

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 00:30
Розшук ТЦК виключеного з військового обліку - що робити
Перевірка документів щодо розшуку ТЦК. Фото: "Всеукраїнський собор"

Якщо громадянин раніше був виключений з військового обліку, повернути його на облік неможливо. Тож і оголошення такої особи у розшук за порушення правил військового обліку є незаконним.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Незаконні дії ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який раніше був виключений з військового обліку.

Чоловік зазначив, що його оголосили у розшук нібито за неоновлені військово-облікові дані — і поцікавився, наскільки законним є таке рішення.

"По-перше, розшук за несвоєчасне оновлення даних від 11.08.2025 року взагалі є незаконним, оскільки після 17 червня на цій підставі більше не мають права притягати до адміністративної відповідальності у зв'язку із закінченням строків, визначених статтею 38 К"пАП", — наголосив адвокат Юрій Айвазян.

Крім того, додав юрист, процедура виключення з обліку за станом здоров'я є незворотною, тобто, не грає ролі, коли та за яким наказом Міноборони громадянин був виключений з обліку.

"Поновлення на обліку непридатних до проходження військової служби не передбачено чинним законодавством", — запевнив Айвазян.

Куди скаржитися поновленому на обліку

Адвокат пояснив, що потрібно зробити у такій ситуації оголошеному у розшук громадянину.

"Потрібно або направляти адвокатський запит до ТЦК та витребувати інформацію про те, на якій підставі поновили на обліку, або ж направляти до ТЦК заяву щодо внесення даних до Реєстру про виключення громадянина з обліку військовозобов'язаних", — підкреслив Юрій Айвазян.

Він додав, що, імовірно, доведеться навіть подавати позов до суду, бо це найреальніший варіант залишитися у статусі "невійськовозобов’язаний".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки триває розшук ТЦК порушника військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, кого та за що територіальний центр комплектування подає у розшук.

військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані розшук військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації