Розшук ТЦК виключеного з військового обліку - що робити

Перевірка документів щодо розшуку ТЦК. Фото: "Всеукраїнський собор"

Якщо громадянин раніше був виключений з військового обліку, повернути його на облік неможливо. Тож і оголошення такої особи у розшук за порушення правил військового обліку є незаконним.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Незаконні дії ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який раніше був виключений з військового обліку.

Чоловік зазначив, що його оголосили у розшук нібито за неоновлені військово-облікові дані — і поцікавився, наскільки законним є таке рішення.

"По-перше, розшук за несвоєчасне оновлення даних від 11.08.2025 року взагалі є незаконним, оскільки після 17 червня на цій підставі більше не мають права притягати до адміністративної відповідальності у зв'язку із закінченням строків, визначених статтею 38 К"пАП", — наголосив адвокат Юрій Айвазян.

Крім того, додав юрист, процедура виключення з обліку за станом здоров'я є незворотною, тобто, не грає ролі, коли та за яким наказом Міноборони громадянин був виключений з обліку.

"Поновлення на обліку непридатних до проходження військової служби не передбачено чинним законодавством", — запевнив Айвазян.

Куди скаржитися поновленому на обліку

Адвокат пояснив, що потрібно зробити у такій ситуації оголошеному у розшук громадянину.

"Потрібно або направляти адвокатський запит до ТЦК та витребувати інформацію про те, на якій підставі поновили на обліку, або ж направляти до ТЦК заяву щодо внесення даних до Реєстру про виключення громадянина з обліку військовозобов'язаних", — підкреслив Юрій Айвазян.

Він додав, що, імовірно, доведеться навіть подавати позов до суду, бо це найреальніший варіант залишитися у статусі "невійськовозобов’язаний".

