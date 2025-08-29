Розыск ТЦК исключенного с воинского учета - что делать

Проверка документов по розыску ТЦК. Фото: "Всеукраїнський собор"

Если гражданин ранее был исключен из воинского учета, вернуть его на учет невозможно. Поэтому и объявление такого лица в розыск за нарушение правил воинского учета является незаконным.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Незаконные действия ТЦК

К юристам обратился гражданин, который ранее был исключен с воинского учета.

Мужчина отметил, что его объявили в розыск якобы за необновленные военно-учетные данные — и поинтересовался, насколько законным является такое решение.

"Во-первых, розыск за несвоевременное обновление данных от 11.08.2025 года вообще является незаконным, поскольку после 17 июня на этом основании больше не имеют права привлекать к административной ответственности в связи с истечением сроков, определенных статьей 38 КУоАП", — отметил адвокат Юрий Айвазян.

Кроме того, добавил юрист, процедура исключения из учета по состоянию здоровья является необратимой, то есть, не играет роли, когда и по какому приказу Минобороны гражданин был исключен из учета.

"Восстановление на учете непригодных к прохождению военной службы не предусмотрено действующим законодательством", — заверил Айвазян.

Куда жаловаться восстановленному на учете

Адвокат объяснил, что нужно сделать в такой ситуации объявленному в розыск гражданину.

"Нужно либо направлять адвокатский запрос в ТЦК и истребовать информацию о том, на каком основании восстановили на учете, или же направлять в ТЦК заявление о внесении данных в Реестр об исключении гражданина с учета военнообязанных", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Он добавил, что, вероятно, придется даже подавать иск в суд, потому что это самый реальный вариант остаться в статусе "невоеннообязанный".

