Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Исключенного с учета объявили в розыск ТЦК — что делать

Исключенного с учета объявили в розыск ТЦК — что делать

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 00:30
Розыск ТЦК исключенного с воинского учета - что делать
Проверка документов по розыску ТЦК. Фото: "Всеукраїнський собор"

Если гражданин ранее был исключен из воинского учета, вернуть его на учет невозможно. Поэтому и объявление такого лица в розыск за нарушение правил воинского учета является незаконным.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Незаконные действия ТЦК

К юристам обратился гражданин, который ранее был исключен с воинского учета.

Мужчина отметил, что его объявили в розыск якобы за необновленные военно-учетные данные — и поинтересовался, насколько законным является такое решение.

"Во-первых, розыск за несвоевременное обновление данных от 11.08.2025 года вообще является незаконным, поскольку после 17 июня на этом основании больше не имеют права привлекать к административной ответственности в связи с истечением сроков, определенных статьей 38 КУоАП", — отметил адвокат Юрий Айвазян.

Кроме того, добавил юрист, процедура исключения из учета по состоянию здоровья является необратимой, то есть, не играет роли, когда и по какому приказу Минобороны гражданин был исключен из учета.

"Восстановление на учете непригодных к прохождению военной службы не предусмотрено действующим законодательством", — заверил Айвазян.

Куда жаловаться восстановленному на учете

Адвокат объяснил, что нужно сделать в такой ситуации объявленному в розыск гражданину.

"Нужно либо направлять адвокатский запрос в ТЦК и истребовать информацию о том, на каком основании восстановили на учете, или же направлять в ТЦК заявление о внесении данных в Реестр об исключении гражданина с учета военнообязанных", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Он добавил, что, вероятно, придется даже подавать иск в суд, потому что это самый реальный вариант остаться в статусе "невоеннообязанный".

Напомним, мы ранее писали о том, сколько длится розыск ТЦК нарушителя воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, кого и за что территориальный центр комплектования подает в розыск.

военный учет ТЦК и СП военнообязанные розыск военная служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации