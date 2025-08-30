Розыск ТЦК - проблемы при снятии с розыска

Снятие с розыска ТЦК — юрист назвал две проблемы
В процессе снятия военнообязанного гражданина с розыска ТЦК есть несколько существенных нюансов, которые могут усложнить и затянуть этот процесс. Одним из таких нюансов являются особенности уплаты штрафа через приложение "Резерв+".
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Проблема первая — уплата штрафа
К юристам обратился гражданин, который имеет бронирование, но оказался в розыске ТЦК из-за того, что не прошел вовремя ВВК, как бывший ограниченно годный.
Мужчина поинтересовался, как сняться с розыска, учитывая все обстоятельства.
Юрист Владислав Дерий, объяснив гражданину, как пройти процесс снятия с розыска, отметил две реальные проблемы.
Во-первых, это момент уплаты штрафа через приложение "Резерв+".
"Если будете платить штраф через "Резерв+", то Вы сначала оплатите средства за неявку по повестке, а потом через несколько минут Вам придет штраф за непрохождение ВВК", — пояснил юрист.
Поэтому, добавил он, такой вариант оплаты является неэффективным.
Проблема вторая — дистанционное снятие
Второй проблемой является дистанционное снятие с розыска, которое теоретически возможно, но на практике это выглядит несколько иначе.
"К сожалению, в реалиях сегодняшнего дня снять розыск в дистанционном режиме достаточно проблематично, ведь Вы можете получить отказ в снятии с розыска или Вам в ответ пришлют новую повестку и т.д.", — подчеркнул Дерий.
Поэтому, добавил юрист, этот процесс может затянуться на длительное время.
Напомним, мы ранее писали о том, как гражданин может безопасно проверить себя на розыск ТЦК.
Добавим, мы сообщали о том, что делать исключенному из воинского учета, если его объявили в розыск ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!