Розыск ТЦК - проблемы при снятии с розыска

В процессе снятия военнообязанного гражданина с розыска ТЦК есть несколько существенных нюансов, которые могут усложнить и затянуть этот процесс. Одним из таких нюансов являются особенности уплаты штрафа через приложение "Резерв+".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Проблема первая — уплата штрафа

К юристам обратился гражданин, который имеет бронирование, но оказался в розыске ТЦК из-за того, что не прошел вовремя ВВК, как бывший ограниченно годный.

Мужчина поинтересовался, как сняться с розыска, учитывая все обстоятельства.

Юрист Владислав Дерий, объяснив гражданину, как пройти процесс снятия с розыска, отметил две реальные проблемы.

Во-первых, это момент уплаты штрафа через приложение "Резерв+".

"Если будете платить штраф через "Резерв+", то Вы сначала оплатите средства за неявку по повестке, а потом через несколько минут Вам придет штраф за непрохождение ВВК", — пояснил юрист.

Поэтому, добавил он, такой вариант оплаты является неэффективным.

Проблема вторая — дистанционное снятие

Второй проблемой является дистанционное снятие с розыска, которое теоретически возможно, но на практике это выглядит несколько иначе.

"К сожалению, в реалиях сегодняшнего дня снять розыск в дистанционном режиме достаточно проблематично, ведь Вы можете получить отказ в снятии с розыска или Вам в ответ пришлют новую повестку и т.д.", — подчеркнул Дерий.

Поэтому, добавил юрист, этот процесс может затянуться на длительное время.

