Главная ТЦК Драка с военным ТЦК в Шацке — приговор для местного жителя

Драка с военным ТЦК в Шацке — приговор для местного жителя

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 10:02
На Волыни суд назначил наказание мужчине за избиение военного ТЦК
Военные ТЦК. Фото: 24 Канал


На Волыни суд рассмотрел резонансное дело о нападении на военнослужащего территориального центра комплектования в Шацке. Мужчину признали виновным в нанесении легких телесных повреждений и назначили ему наказание с испытательным сроком.

Об этом стало известно из опубликованного решения суда.

Читайте также:

Решение суда по делу о нападении на военного

Происшествие произошло 25 июня 2024 года в поселке Шацк во время проверки документов мужчин призывного возраста. По данным следствия, обвиняемый отказался предъявлять документы, вел себя агрессивно и несколько раз ударил военного, причинив ему легкие телесные повреждения. Стороны подали в суд различные версии событий.

Обвиняемый признал факт ударов, но утверждал, что конфликт возник из-за личной неприязни и провокации. Он заявил, что военный неоднократно наведывался в его магазин, намекая на возможность избежания службы за деньги, и оскорбил его жену. По его словам, 25 июня военные пришли без объяснений, что разозлило его и привело к драке.

Потерпевший и трое свидетелей (военнослужащих) подтвердили, что действовали в соответствии со служебными обязанностями, имели удостоверения и представились. Они отметили, что именно обвиняемый первым применил физическую силу, бил кулаками и душил военного. Свидетели передали следствию видео конфликта и подтвердили наличие телесных повреждений у потерпевшего.

Суд признал показания потерпевшего и свидетелей более последовательными и соответствующими материалам дела, включая видеозапись. Версия о вымогательстве денег не нашла подтверждения. Обвиняемого приговорили к 2 годам ограничения свободы с испытательным сроком 1 год. Если в течение этого времени он не совершит нового преступления, отбывать наказание в местах ограничения свободы ему не придется.

Напомним, что украинское законодательство не содержит запрета на мобилизацию мужчин в возрасте от 50 лет. В то же время на практике повестки для этой возрастной категории присылают достаточно редко.

Ранее мы также информировали, что процедура снятия военнообязанного с розыска в ТЦК имеет ряд важных нюансов. В частности, сложности может вызвать этап уплаты штрафа через приложение "Резерв+", что способно затянуть процесс.

драка суд мобилизация ТЦК и СП Волынь судебные решения
Автор:
Автор:
Виктория Козырь
