Розыск за нарушение воинского учета - зачисление на обучение с розыском ТЦК

Студенты магистратуры на занятии. Фото: "Україна.Інфо"

Студентам, которые находятся в розыске ТЦК, не имеют права отказать в зачислении в магистратуру. Но на практике бывают разные вещи, связанные с позицией самих учебных заведений.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама

Читайте также:

Магистратура с розыском ТЦК — зачислят или нет

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его зачислить в магистратуру, если он находится в розыске ТЦК.

Адвокат Ярослав Турчин отметил в ответе гражданину, что отказать в зачислении по такой причине в вузе не имеют права.

"Приемная комиссия не подразделение Нацполиции МВД, не ТЦК и не другой уполномоченный орган, который должен контролировать выполнение военнообязанными Правил воинского учета", — подчеркнул юрист.

Он добавил, что правила ни одного учебного заведения в Украине не содержат требований о наличии или отсутствии нарушений воинского учета.

Что происходит в вузах на практике

Другой юрист, адвокат Андрей Карпенко, имеет другую точку зрения на этот вопрос.

Он отметил, что на практике такому студенту могут и отказать в магистратуре.

"Статус "В розыске" не позволит зачислить вас в университет — не утвердит мобилизационный отдел учебного заведения", — подчеркнул Карпенко.

Напомним, мы ранее писали о том, кого и за что территориальный центр комплектования подает в розыск.

Добавим, мы сообщали о том, какие есть восемь причин, когда украинцы могут попасть в розыск ТЦК.