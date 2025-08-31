Розыск за нарушение воинского учета - зачисление на обучение с розыском ТЦК

Розыск ТЦК — зачислят ли в магистратуру
Студентам, которые находятся в розыске ТЦК, не имеют права отказать в зачислении в магистратуру. Но на практике бывают разные вещи, связанные с позицией самих учебных заведений.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Магистратура с розыском ТЦК — зачислят или нет
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его зачислить в магистратуру, если он находится в розыске ТЦК.
Адвокат Ярослав Турчин отметил в ответе гражданину, что отказать в зачислении по такой причине в вузе не имеют права.
"Приемная комиссия не подразделение Нацполиции МВД, не ТЦК и не другой уполномоченный орган, который должен контролировать выполнение военнообязанными Правил воинского учета", — подчеркнул юрист.
Он добавил, что правила ни одного учебного заведения в Украине не содержат требований о наличии или отсутствии нарушений воинского учета.
Что происходит в вузах на практике
Другой юрист, адвокат Андрей Карпенко, имеет другую точку зрения на этот вопрос.
Он отметил, что на практике такому студенту могут и отказать в магистратуре.
"Статус "В розыске" не позволит зачислить вас в университет — не утвердит мобилизационный отдел учебного заведения", — подчеркнул Карпенко.
