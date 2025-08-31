Відео
Головна ТЦК Розшук ТЦК — чи зарахують в магістратуру

Розшук ТЦК — чи зарахують в магістратуру

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 06:30
Розшук за порушення військового обліку - зарахування на навчання з розшуком ТЦК
Студенти магістратури на занятті. Фото: "Україна.Інфо"

Студентам, які перебувають у розшуку ТЦК, не мають права відмовити у зарахуванні до магістратури. Але на практиці бувають різні речі, пов’язані із позицією самих навчальних закладів.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Магістратура із розшуком ТЦК — зарахують чи ні

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть його зарахувати до магістратури, якщо він перебуває у розшуку ТЦК.

Адвокат Ярослав Турчин наголосив у відповіді громадянину, що відмовити у зарахуванні з такої причини у виші не мають права.

"Приймальна комісія не підрозділ Нацполіції МВС, не ТЦК і не інший уповноважений орган, який має контролювати виконання військовозобов’язаними Правил військового обліку", — підкреслив юрист.

Він додав, що правила жодного закладу освіти в Україні не містять вимог щодо наявності чи відсутності порушень військового обліку.

Що відбувається у вишах на практиці

Інший юрист, адвокат Андрій Карпенко, має іншу точку зору на це питання.

Він наголосив, що на практиці такому студенту можуть і відмовити у магістратурі.

"Статус "У розшуку" не дозволить зарахувати вас до університету — не затвердить мобілізаційний відділ навчального закладу", — підкреслив Карпенко.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого і за що територіальний центр комплектування подає у розшук.

Додамо, ми повідомляли про те, які є вісім причин, коли українці можуть потрапити у розшук ТЦК.

вузи студенти навчання ТЦК та СП розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
