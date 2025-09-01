Перевірки у ТЦК і СП у серпні — понад 90% скандалів виявилися фейками

Перевірка документів ТЦК. Фото: facebook.com/lvivobltck

Командування Сухопутних військ України оприлюднило звіт про роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У відомстві також наголосили на відповідальності військовослужбовців і працівників ТЦК за можливі порушення.

Про це заявили у пресслужбі Сухопутних військ.

Реклама

Читайте також:

У ТЦК та СП пройшли перевірки

За офіційними даними, у серпні було зафіксовано 218 випадків, пов'язаних із діяльністю ТЦК. Втім, 198 із них, майже 91%, виявилися фейками або маніпуляціями.

Більшість поширюваної інформації подавалася як порушення закону з боку військових, проте після перевірки з'ясувалося, що вона мала на меті зірвати мобілізаційні заходи та підірвати обороноздатність країни.

Реальними виявилися лише 20 інцидентів, що становить близько 9%. У двох випадках працівників ТЦК відсторонили від виконання обов'язків, ще двох притягнули до дисциплінарної відповідальності. Решта 16 епізодів перебувають на стадії службових розслідувань.

"Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує ані грошей, ані зусиль. Ми працюємо над тим, щоб дії наших підлеглих відповідали букві Закону, а дійсно винні порушники були покарані", — наголосили у Сухопутних військах.

Повідомлення Сухопутних військ. Фото: facebook.com/UALandForces

А також ми писали, що у Львівському ТЦК та СП повідомили, що усі скарги, зафіксовані у липні, виявилися фейками або елементами ворожих ІПСО.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ викрили фейкові дані росіян про захоплені території України.