Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Понад 91% скандалів із ТЦК виявились фейками — Сухопутні війська

Понад 91% скандалів із ТЦК виявились фейками — Сухопутні війська

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 00:12
Перевірки у ТЦК і СП у серпні — понад 90% скандалів виявилися фейками
Перевірка документів ТЦК. Фото: facebook.com/lvivobltck

Командування Сухопутних військ України оприлюднило звіт про роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У відомстві також наголосили на відповідальності військовослужбовців і працівників ТЦК за можливі порушення.

Про це заявили у пресслужбі Сухопутних військ.

Реклама
Читайте також:

У ТЦК та СП пройшли перевірки

За офіційними даними, у серпні було зафіксовано 218 випадків, пов'язаних із діяльністю ТЦК. Втім, 198 із них, майже 91%, виявилися фейками або маніпуляціями.

Більшість поширюваної інформації подавалася як порушення закону з боку військових, проте після перевірки з'ясувалося, що вона мала на меті зірвати мобілізаційні заходи та підірвати обороноздатність країни.

Реальними виявилися лише 20 інцидентів, що становить близько 9%. У двох випадках працівників ТЦК відсторонили від виконання обов'язків, ще двох притягнули до дисциплінарної відповідальності. Решта 16 епізодів перебувають на стадії службових розслідувань.

"Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує ані грошей, ані зусиль. Ми працюємо над тим, щоб дії наших підлеглих відповідали букві Закону, а дійсно винні порушники були покарані", — наголосили у Сухопутних військах.

У ТЦК та СП перевірили заяви про скандали
Повідомлення Сухопутних військ. Фото: facebook.com/UALandForces

А також ми писали, що у Львівському ТЦК та СП повідомили, що усі скарги, зафіксовані у липні, виявилися фейками або елементами ворожих ІПСО.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ викрили фейкові дані росіян про захоплені території України.

фейки перевірки скарги ТЦК та СП Сухопутні війська
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації