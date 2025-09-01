З 1 вересня ТЦК працюватимуть з боді-камерами під час вручення повісток

Перевірка документів. Фото: кадр з відео

З 1 вересня в Україні запроваджується нове правило для працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Відтепер під час перевірки документів або вручення повісток кожен представник ТЦК та СП буде зобов’язаний використовувати нагрудні боді-камери.

Про це написав заступник міністра оборони Євген Мойсюк для "РБК-Україна".

Для чого та як працюватимуть боді-камери на працівниках ТЦК

Посадовець пояснив, що відеофіксація має стати невід’ємною частиною роботи груп оповіщення. Запис розпочинатиметься автоматично з моменту виконання службових обов’язків і триватиме безперервно аж до завершення робочого процесу.

Винятки робитимуться лише у випадках, коли у кадр може потрапити інформація з обмеженим доступом, військові об’єкти або коли йдеться про особисті потреби працівника.

Робота з бодікамерами була розроблена для того, щоб зробити діяльність ТЦК максимально прозорою, убезпечити права військовозобов’язаних та самих працівників, а також запобігти конфліктам чи зловживанням. За словами Мойсюка, працівники ТЦК обов’язково мають попереджати громадян, що ведеться запис.

Будь-яке втручання в роботу камер заборонене: представникам ТЦК не дозволяється вимикати пристрої, видаляти чи редагувати відео, а також передавати його стороннім особам. Усі дані після завершення роботи автоматично завантажуватимуться на єдиний захищений сервер. Мінімальний термін зберігання відео становитиме 30 днів, проте у випадку розслідувань або судових справ матеріали зберігатимуться довше.

Контроль за технічним використанням обладнання здійснюватимуть відповідальні особи у ТЦК, а за безпекою й адмініструванням записів відповідатиме Військова служба правопорядку Збройних сил України. Саме це, за словами заступника міністра, дозволить мінімізувати ризики несанкціонованого доступу до відеоматеріалів.

У разі порушення правил користування боді-камерами працівникам ТЦК загрожує дисциплінарна відповідальність. Їм можуть дати догану чи навіть понизити в посаді. А у деяких випадках навіть передати матеріали до правоохоронців.

