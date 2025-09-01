Видео
Україна
Пользование бодикамерами — что грозит ТЦК за нарушение правил

Пользование бодикамерами — что грозит ТЦК за нарушение правил

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 13:48
Бодикамеры у работников ТЦК — что грозит за нарушение пользования
Работники ТЦК выдают повестку. Фото: bastion.tv

Работникам территориальных центров комплектования грозит наказание за нарушение правил пользования бодикамерами. Дисциплинарная ответственность может быть разного уровня.

Об этом сообщил адвокат Сергей Старенький в эфире Ранок.LIVE 1 сентября.

Читайте также:

Наказание для работников ТЦК за нарушение правил пользования бодикамерами

Старенький уточнил, что дисциплинарная ответственность может быть разного уровня: от официального замечания до выговора или даже содержание на гауптвахте до 15 суток в случае серьезных нарушений.

"Также возможны другие меры, которые не являются формально дисциплинарными, например лишение премии или перевод в другую воинскую часть", — сказал адвокат.

Он советует при общении с работниками ТЦК просить их включать боди-камеру — это поможет действовать законно и защитить свои права.

Отметим, что с 1 сентября во время проверки документов или вручения повесток каждый представитель ТЦК и СП будет обязан использовать нагрудные боди-камеры.

Напомним, в Сухопутных войсках сообщали, что более 91% скандалов с ТЦК оказались фейками. В ведомстве обнародовали отчет о работе сотрудников ТЦК.

Также мы писали, что во Львовском ТЦК и СП сообщили, что все жалобы, зафиксированные в июле, оказались фейками или элементами вражеских ИПСО.

штраф нарушения мобилизация ТЦК и СП адвокат бодикамеры
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
