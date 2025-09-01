Бодікамери у працівників ТЦК — що загрожує за порушення користування

Користування бодікамерами — що загрожує ТЦК за порушення правил
Працівникам територіальних центрів комплектування загрожує покарання за порушення правил користування бодікамерами. Дисциплінарна відповідальність може бути різного рівня.
Про це повідомив адвокат Сергій Старенький в ефірі Ранок.LIVE 1 вересня.
Покарання для працівників ТЦК за порушення правил користування бодікамерами
Старенький уточнив, що дисциплінарна відповідальність може бути різного рівня: від офіційного зауваження до догани або навіть утримання на гауптвахті до 15 діб у разі серйозних порушень.
"Також можливі інші заходи, які не є формально дисциплінарними, наприклад позбавлення премії чи переведення до іншої військової частини", — сказав адвокат.
Він радить при спілкуванні з працівниками ТЦК просити їх вмикати боді-камеру — це допоможе діяти законно та захистити свої права.
Зазначимо, що з 1 вересня під час перевірки документів або вручення повісток кожен представник ТЦК та СП буде зобов’язаний використовувати нагрудні боді-камери.
