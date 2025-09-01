Відео
Користування бодікамерами — що загрожує ТЦК за порушення правил

Користування бодікамерами — що загрожує ТЦК за порушення правил

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 13:48
Бодікамери у працівників ТЦК — що загрожує за порушення користування
Працівники ТЦК видають повістку. Фото: bastion.tv

Працівникам територіальних центрів комплектування загрожує покарання за порушення правил користування бодікамерами. Дисциплінарна відповідальність може бути різного рівня.

Про це повідомив адвокат Сергій Старенький в ефірі Ранок.LIVE 1 вересня. 

Читайте також:

Покарання для працівників ТЦК за порушення правил користування бодікамерами

Старенький уточнив, що дисциплінарна відповідальність може бути різного рівня: від офіційного зауваження до догани або навіть утримання на гауптвахті до 15 діб у разі серйозних порушень.

"Також можливі інші заходи, які не є формально дисциплінарними, наприклад позбавлення премії чи переведення до іншої військової частини", — сказав адвокат. 

Він радить при спілкуванні з працівниками ТЦК просити їх вмикати боді-камеру — це допоможе діяти законно та захистити свої права.

Зазначимо, що з 1 вересня під час перевірки документів або вручення повісток кожен представник ТЦК та СП буде зобов’язаний використовувати нагрудні боді-камери.

Нагадаємо, у Сухопутних військах повідомляли, що понад 91% скандалів із ТЦК виявились фейками. У відомстві оприлюднили звіт про роботу працівників ТЦК. 

Також ми писали, що у Львівському ТЦК та СП повідомили, що усі скарги, зафіксовані у липні, виявилися фейками або елементами ворожих ІПСО. 

штраф порушення мобілізація ТЦК та СП адвокат бодікамери
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
