Боді-камери для працівників ТЦК — правила користування

Боді-камери у ТЦК — у Міноборони пояснили, як це працює
З 1 вересня для працівників територіальних центрів комплектування, які працюють в групах оповіщення, стало обов'язкове використання нагрудних боді-камер. Таким чином хочуть забезпечити прозорість і законність мобілізації.
Про це повідомили в Міністерстві оборони України 3 вересня.
Правила користування боді-камерами
У Міноборони заявили, що мета користування працівників ТЦК боді-камерами — забезпечити максимальну прозорість і законність мобілізації, підвищити відповідальність як представників центрів комплектування, так і військовозобов'язаних громадян.
Так, представники ТЦК чи поліцейські мають право здійснювати фото- та відеофіксацію під час перевірки документів, вручення повісток та інших адміністративних процедур. Усі повинні дотримуватися інструкції, яка свідчить, що:
- працівник ТЦК повинен повідомляти про відеофіксацію осіб, відносно яких вона проводиться;
- запис розпочинається з моменту початку виконання представниками ТЦК та СП службових обов’язків щодо здійснення заходів оповіщення;
- відеозапис ведеться безперервно до завершення виконання заходів, крім випадків загрози попадання на відеореєстратор військових об’єктів або інформації з обмеженим доступом та випадків, пов’язаних з виникненням в уповноваженого представника особистих потреб;
- під час відеофіксації портативний відеореєстратор закріплюється на форменому одязі військовослужбовця (на грудях або іншим способом);
- учасникам груп оповіщення суворо заборонено видаляти записи, змінювати їх, вимикати камеру, перешкоджати фіксації або передавати відео стороннім особам.
Нагадаємо, з 1 вересня під час перевірки документів або вручення повісток кожен представник ТЦК та СП зобов’язаний використовувати нагрудні боді-камери.
Також ми писали, що загрожує ТЦК за порушення правил користування боді-камерами. Дисциплінарна відповідальність може бути різного рівня.
