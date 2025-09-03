Відео
Головна ТЦК Боді-камери у ТЦК — у Міноборони пояснили, як це працює

Боді-камери у ТЦК — у Міноборони пояснили, як це працює

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 13:48
Боді-камери для працівників ТЦК — правила користування
Працівники ТЦК на вулиці. Фото: "Новини Pro"

З 1 вересня для працівників територіальних центрів комплектування, які працюють в групах оповіщення, стало обов'язкове використання нагрудних боді-камер. Таким чином хочуть забезпечити прозорість і законність мобілізації. 

Про це повідомили в Міністерстві оборони України 3 вересня. 

Читайте також:

Правила користування боді-камерами

У Міноборони заявили, що мета користування працівників ТЦК боді-камерами — забезпечити максимальну прозорість і законність мобілізації, підвищити відповідальність як представників центрів комплектування, так і військовозобов'язаних громадян.

Так, представники ТЦК чи поліцейські мають право здійснювати фото- та відеофіксацію під час перевірки документів, вручення повісток та інших адміністративних процедур. Усі повинні дотримуватися інструкції, яка свідчить, що:

  • працівник ТЦК повинен повідомляти про відеофіксацію осіб, відносно яких вона проводиться;
  • запис розпочинається з моменту початку виконання представниками ТЦК та СП службових обов’язків щодо здійснення заходів оповіщення;
  • відеозапис ведеться безперервно до завершення виконання заходів, крім випадків загрози попадання на відеореєстратор військових об’єктів або інформації з обмеженим доступом та випадків, пов’язаних з виникненням в уповноваженого представника особистих потреб;
  • під час відеофіксації портативний відеореєстратор закріплюється на форменому одязі військовослужбовця (на грудях або іншим способом);
  • учасникам груп оповіщення суворо заборонено видаляти записи, змінювати їх, вимикати камеру, перешкоджати фіксації або передавати відео стороннім особам.
null
Правила відеофіксації працівниками ТЦК. Фото: Міноборони

Нагадаємо, з 1 вересня під час перевірки документів або вручення повісток кожен представник ТЦК та СП зобов’язаний використовувати нагрудні боді-камери.

Також ми писали, що загрожує ТЦК за порушення правил користування боді-камерами. Дисциплінарна відповідальність може бути різного рівня.

Міноборони мобілізація війна в Україні ТЦК та СП бодікамери
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
