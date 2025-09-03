Боди-камеры для ТЦК – кто будет контролировать и какие последствия нарушения

В МО объяснили, кто будет контролировать видео с боди-камер ТЦК
В Министерстве обороны рассказали, кто будет контролировать видеозаписи с боди-камер работников территориальных центров комплектования. Известно, что по завершению работы представители групп оповещения будут передавать устройства ответственному лицу. Оно назначается отдельным приказом.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в среду, 3 сентября.
Контроль за боди-камерами ТЦК
Ответственное лицо будет проверять целостность и функциональность устройств. Кроме того, оно будет осуществлять автоматический экспорт информации на централизованный защищенный сервер.
Сервер будет находиться под администрированием Военной службы правопорядка ВСУ, что позволит минимизировать риски постороннего доступа к данным и предотвратить вмешательство в работу системы.
Записи на сервере ВСП ВСУ будут храниться в течение 30 дней с момента их загрузки, однако срок может быть увеличен в случаях:
- использования записей в уголовных производствах или по делам об административных правонарушениях в качестве источников доказательств;
- при рассмотрении жалоб на действия или бездействие уполномоченных представителей при осуществлении их полномочий;
- при предоставлении информации на адвокатский запрос или запрос правоохранительного органа;
- фиксации чрезвычайных событий с участием личного состава ТЦК;
- других событий, если они могут быть использованы в процессе служебной деятельности ТЦК, при проведении служебных расследований.
"Контроль за использованием видеорегистраторов, будет осуществлять ответственное лицо ТЦК и СП, а по информации, полученной с их помощью — непосредственно руководитель центра комплектования", — говорится в сообщении.
Несоблюдение правил применения технических средств фиксации может привести к дисциплинарной ответственности — от объявления выговора до понижения в звании или должности, а также передачи материалов в правоохранительные органы.
Напомним, для работников ТЦК из групп оповещений ввели обязательное ношение боди-камер с 1 сентября.
Ранее адвокат Сергей Старенький объяснил, что грозит сотрудникам ТЦК за нарушение правил пользования техническими средствами.
Читайте Новини.LIVE!