Боди-камеры для ТЦК – кто будет контролировать и какие последствия нарушения

Работники ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

В Министерстве обороны рассказали, кто будет контролировать видеозаписи с боди-камер работников территориальных центров комплектования. Известно, что по завершению работы представители групп оповещения будут передавать устройства ответственному лицу. Оно назначается отдельным приказом.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в среду, 3 сентября.

Реклама

Читайте также:

Контроль за боди-камерами ТЦК

Ответственное лицо будет проверять целостность и функциональность устройств. Кроме того, оно будет осуществлять автоматический экспорт информации на централизованный защищенный сервер.

Контроль и ответственность. Фото: Минобороны

Сервер будет находиться под администрированием Военной службы правопорядка ВСУ, что позволит минимизировать риски постороннего доступа к данным и предотвратить вмешательство в работу системы.

Записи на сервере ВСП ВСУ будут храниться в течение 30 дней с момента их загрузки, однако срок может быть увеличен в случаях:

использования записей в уголовных производствах или по делам об административных правонарушениях в качестве источников доказательств;

при рассмотрении жалоб на действия или бездействие уполномоченных представителей при осуществлении их полномочий;

при предоставлении информации на адвокатский запрос или запрос правоохранительного органа;

фиксации чрезвычайных событий с участием личного состава ТЦК;

других событий, если они могут быть использованы в процессе служебной деятельности ТЦК, при проведении служебных расследований.

"Контроль за использованием видеорегистраторов, будет осуществлять ответственное лицо ТЦК и СП, а по информации, полученной с их помощью — непосредственно руководитель центра комплектования", — говорится в сообщении.

Несоблюдение правил применения технических средств фиксации может привести к дисциплинарной ответственности — от объявления выговора до понижения в звании или должности, а также передачи материалов в правоохранительные органы.

Напомним, для работников ТЦК из групп оповещений ввели обязательное ношение боди-камер с 1 сентября.

Ранее адвокат Сергей Старенький объяснил, что грозит сотрудникам ТЦК за нарушение правил пользования техническими средствами.