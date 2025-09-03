Видео
В МО объяснили, кто будет контролировать видео с боди-камер ТЦК

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 14:48
Боди-камеры для ТЦК – кто будет контролировать и какие последствия нарушения
Работники ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

В Министерстве обороны рассказали, кто будет контролировать видеозаписи с боди-камер работников территориальных центров комплектования. Известно, что по завершению работы представители групп оповещения будут передавать устройства ответственному лицу. Оно назначается отдельным приказом.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в среду, 3 сентября.

Читайте также:

Контроль за боди-камерами ТЦК

Ответственное лицо будет проверять целостность и функциональность устройств. Кроме того, оно будет осуществлять автоматический экспорт информации на централизованный защищенный сервер.

Боді-камери ТЦК
Контроль и ответственность. Фото: Минобороны

Сервер будет находиться под администрированием Военной службы правопорядка ВСУ, что позволит минимизировать риски постороннего доступа к данным и предотвратить вмешательство в работу системы.

Записи на сервере ВСП ВСУ будут храниться в течение 30 дней с момента их загрузки, однако срок может быть увеличен в случаях:

  • использования записей в уголовных производствах или по делам об административных правонарушениях в качестве источников доказательств;
  • при рассмотрении жалоб на действия или бездействие уполномоченных представителей при осуществлении их полномочий;
  • при предоставлении информации на адвокатский запрос или запрос правоохранительного органа;
  • фиксации чрезвычайных событий с участием личного состава ТЦК;
  • других событий, если они могут быть использованы в процессе служебной деятельности ТЦК, при проведении служебных расследований.

"Контроль за использованием видеорегистраторов, будет осуществлять ответственное лицо ТЦК и СП, а по информации, полученной с их помощью — непосредственно руководитель центра комплектования", — говорится в сообщении.

Несоблюдение правил применения технических средств фиксации может привести к дисциплинарной ответственности — от объявления выговора до понижения в звании или должности, а также передачи материалов в правоохранительные органы.

Напомним, для работников ТЦК из групп оповещений ввели обязательное ношение боди-камер с 1 сентября.

Ранее адвокат Сергей Старенький объяснил, что грозит сотрудникам ТЦК за нарушение правил пользования техническими средствами.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
