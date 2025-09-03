Боді-камери для ТЦК — хто буде контролювати та які наслідки порушення

У Міноборони пояснили, хто контролюватиме відео з боді-камер ТЦК
У Міністерстві оборони розповіли, хто контролюватиме відеозаписи з боді-камер працівників територіальних центрів комплектування. Відомо, що по завершенню роботи представники груп оповіщення будуть передавати пристрої відповідальній особі. Вона призначається окремим наказом.
Про це повідомила пресслужба Міноборони у середу, 3 вересня.
Контроль за боді-камерами ТЦК
Відповідальна особа буде перевіряти цілісність та функціональність пристроїв. Крім того, вона здійснюватиме автоматичний експорт інформації на централізований захищений сервер.
Сервер перебуватиме під адмініструванням Військової служби правопорядку ЗСУ, що дозволить мінімізувати ризики стороннього доступу до даних і запобігти втручанню в роботу системи.
Записи на сервері ВСП ЗСУ зберігатимуться протягом 30 днів від моменту їх завантаження, однак строк може бути збільшено у випадках:
- використання записів у кримінальних провадженнях або у справах про адміністративні правопорушення як джерел доказів;
- під час розгляду скарг на дії чи бездіяльність уповноважених представників під час здійснення їх повноважень;
- під час надання інформації на адвокатський запит або запит правоохоронного органу;
- фіксації надзвичайних подій за участю особового складу ТЦК;
- інших подій, якщо вони можуть бути використані в процесі службової діяльності ТЦК, під час проведення службових розслідувань.
"Контроль за використанням відеореєстраторів, здійснюватиме відповідальна особа ТЦК та СП, а за інформацією, отриманою за їх допомогою — безпосередньо керівник центру комплектування", — йдеться у повідомленні.
Недотримання правил застосування технічних засобів фіксації може призвести до дисциплінарної відповідальності — від оголошення догани до пониження у званні чи посаді, а також передачі матеріалів до правоохоронних органів.
Нагадаємо, для працівників ТЦК з груп оповіщень запровадили обовʼязкове носіння боді-камер з 1 вересня.
Раніше адвокат Сергій Старенький пояснив, що загрожує працівникам ТЦК за порушення правил користування технічними засобами.
