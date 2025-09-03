Боді-камери для ТЦК — хто буде контролювати та які наслідки порушення

Працівники ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

У Міністерстві оборони розповіли, хто контролюватиме відеозаписи з боді-камер працівників територіальних центрів комплектування. Відомо, що по завершенню роботи представники груп оповіщення будуть передавати пристрої відповідальній особі. Вона призначається окремим наказом.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у середу, 3 вересня.

Контроль за боді-камерами ТЦК

Відповідальна особа буде перевіряти цілісність та функціональність пристроїв. Крім того, вона здійснюватиме автоматичний експорт інформації на централізований захищений сервер.

Контроль та відповідальність. Фото: Міноборони

Сервер перебуватиме під адмініструванням Військової служби правопорядку ЗСУ, що дозволить мінімізувати ризики стороннього доступу до даних і запобігти втручанню в роботу системи.

Записи на сервері ВСП ЗСУ зберігатимуться протягом 30 днів від моменту їх завантаження, однак строк може бути збільшено у випадках:

використання записів у кримінальних провадженнях або у справах про адміністративні правопорушення як джерел доказів;

під час розгляду скарг на дії чи бездіяльність уповноважених представників під час здійснення їх повноважень;

під час надання інформації на адвокатський запит або запит правоохоронного органу;

фіксації надзвичайних подій за участю особового складу ТЦК;

інших подій, якщо вони можуть бути використані в процесі службової діяльності ТЦК, під час проведення службових розслідувань.

"Контроль за використанням відеореєстраторів, здійснюватиме відповідальна особа ТЦК та СП, а за інформацією, отриманою за їх допомогою — безпосередньо керівник центру комплектування", — йдеться у повідомленні.

Недотримання правил застосування технічних засобів фіксації може призвести до дисциплінарної відповідальності — від оголошення догани до пониження у званні чи посаді, а також передачі матеріалів до правоохоронних органів.

Нагадаємо, для працівників ТЦК з груп оповіщень запровадили обовʼязкове носіння боді-камер з 1 вересня.

Раніше адвокат Сергій Старенький пояснив, що загрожує працівникам ТЦК за порушення правил користування технічними засобами.