У Міноборони пояснили, хто контролюватиме відео з боді-камер ТЦК

У Міноборони пояснили, хто контролюватиме відео з боді-камер ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 14:48
Боді-камери для ТЦК — хто буде контролювати та які наслідки порушення
Працівники ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

У Міністерстві оборони розповіли, хто контролюватиме відеозаписи з боді-камер працівників територіальних центрів комплектування. Відомо, що по завершенню роботи представники груп оповіщення будуть передавати пристрої відповідальній особі. Вона призначається окремим наказом.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у середу, 3 вересня.

Читайте також:

Контроль за боді-камерами ТЦК

Відповідальна особа буде перевіряти цілісність та функціональність пристроїв. Крім того, вона здійснюватиме автоматичний експорт інформації на централізований захищений сервер.

Боді-камери ТЦК
Контроль та відповідальність. Фото: Міноборони

Сервер перебуватиме під адмініструванням Військової служби правопорядку ЗСУ, що дозволить мінімізувати ризики стороннього доступу до даних і запобігти втручанню в роботу системи.

Записи на сервері ВСП ЗСУ зберігатимуться протягом 30 днів від моменту їх завантаження, однак строк може бути збільшено у випадках:

  • використання записів у кримінальних провадженнях або у справах про адміністративні правопорушення як джерел доказів;
  • під час розгляду скарг на дії чи бездіяльність уповноважених представників під час здійснення їх повноважень;
  • під час надання інформації на адвокатський запит або запит правоохоронного органу;
  • фіксації надзвичайних подій за участю особового складу ТЦК;
  • інших подій, якщо вони можуть бути використані в процесі службової діяльності ТЦК, під час проведення службових розслідувань.

"Контроль за використанням відеореєстраторів, здійснюватиме відповідальна особа ТЦК та СП, а за інформацією, отриманою за їх допомогою — безпосередньо керівник центру комплектування", — йдеться у повідомленні.

Недотримання правил застосування технічних засобів фіксації може призвести до дисциплінарної відповідальності — від оголошення догани до пониження у званні чи посаді, а також передачі матеріалів до правоохоронних органів.

Нагадаємо, для працівників ТЦК з груп оповіщень запровадили обовʼязкове носіння боді-камер з 1 вересня.

Раніше адвокат Сергій Старенький пояснив, що загрожує працівникам ТЦК за порушення правил користування технічними засобами.

Міноборони українці Україна мобілізація ТЦК та СП бодікамери
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
