Головна ТЦК Нагрудні камери ТЦК — хто може отримати доступ до відео

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 01:30
Хто зможе отримати доступ до відео з бодікамер ТЦК
Військовослужбовці ТЦК та СП перевіряють документи чоловіка. Фото ілюстративне: varta1.com

Від 1 вересня поточного року групи оповіщення ТЦК та СП мають працювати з нагрудними камерами. Аби зберегти відео та уникнути витоку інформації, створять спеціальну інформаційно-телекомунікаційну систему.

Про це в інтерв'ю речнику Міністерства оборони України Оресту Дрималовському повідомив речник Київського обласного ТЦК та СП Олег Байдак.

Читайте також:

Нюанси доступу до відео з камер ТЦК

Доступ до інформаційно-телекомунікаційної системи контролюватиме служба військового правопорядку.

"Вони контролюватимуть збереженість цієї інформації, доступ до неї, а також запити, які надходитимуть для отримання цих даних", — пояснив представник ТЦК.

За його словами, запити спочатку надходитимуть до військової служби правопорядку, а вже потім до начальника ТЦК. Саме голова військкомату за результатами розслідування визначатиме, чи можна надавати доступ до інформації представникам ЗМІ, адвокатам та іншим людям, які зацікавлені в її отриманні.

Нагадаємо, від початку осені представники військкомату працюють виключно за умови наявності бодікамер. Такі нововведення впровадили, щоб забезпечити прозорість і законність мобілізації.

Раніше в Міністерстві оборони пояснили, хто контролюватиме відеозаписи з бодікамер працівників ТЦК. Після завершення роботи військові передаватимуть пристрої відповідальній за них людині.

військкомат мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані камера
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
