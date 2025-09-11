Хто зможе отримати доступ до відео з бодікамер ТЦК

Нагрудні камери ТЦК — хто може отримати доступ до відео
Від 1 вересня поточного року групи оповіщення ТЦК та СП мають працювати з нагрудними камерами. Аби зберегти відео та уникнути витоку інформації, створять спеціальну інформаційно-телекомунікаційну систему.
Про це в інтерв'ю речнику Міністерства оборони України Оресту Дрималовському повідомив речник Київського обласного ТЦК та СП Олег Байдак.
Нюанси доступу до відео з камер ТЦК
Доступ до інформаційно-телекомунікаційної системи контролюватиме служба військового правопорядку.
"Вони контролюватимуть збереженість цієї інформації, доступ до неї, а також запити, які надходитимуть для отримання цих даних", — пояснив представник ТЦК.
За його словами, запити спочатку надходитимуть до військової служби правопорядку, а вже потім до начальника ТЦК. Саме голова військкомату за результатами розслідування визначатиме, чи можна надавати доступ до інформації представникам ЗМІ, адвокатам та іншим людям, які зацікавлені в її отриманні.
Нагадаємо, від початку осені представники військкомату працюють виключно за умови наявності бодікамер. Такі нововведення впровадили, щоб забезпечити прозорість і законність мобілізації.
Раніше в Міністерстві оборони пояснили, хто контролюватиме відеозаписи з бодікамер працівників ТЦК. Після завершення роботи військові передаватимуть пристрої відповідальній за них людині.
Читайте Новини.LIVE!