Штраф від ТЦК в Резерв+ - хто має право сплачувати

У мобільному застосунку "Резерв+" можна сплатити не усі штрафи від територіального центру комплектування. У Міноборони пояснили, коли саме, за яких умов дозволяється сплачувати штраф у "Резерв+".

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Коли можна сплатити штраф через "Резерв+"

У Міністерстві оборони України пояснили, штрафи за які порушення можна сплатити у застосунку "Резерв+".

Це такі порушення, коли військовозобов’язаний громадянин:

не прибув за повісткою до ТЦК та СП;

не став на військовий облік, коли виповнилося 25 років;

не став на військовий облік за новою адресою;

не став на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань;

не став на військовий облік за місцем перебування як ВПО;

не перебував на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;

не надав майно (будівлі, споруди, транспорт) під час мобілізації;

не пройшов або відмовився від проходження ВЛК.

Що буде після сплати штрафу

У Міноборони запевнили, що після оплати штрафу через "Резерв+" червона стрічка з попередженням про порушення у застосунку зникає.

"Весь процес зазвичай триває близько 4 днів", — підкреслили у військовому відомстві.

Для того ж, щоб побачити свій актуальний статус, після сплати штрафу треба оновити військовий документ у "Резерв+".

