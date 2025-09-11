Відео
Головна Військова економіка Хто може сплатити штраф в "Резерв+" — пояснення Міноборони

Хто може сплатити штраф в "Резерв+" — пояснення Міноборони

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 05:50
Штраф від ТЦК в Резерв+ - хто має право сплачувати
"Резерв+", де можна сплатити штраф від ТЦК. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У мобільному застосунку "Резерв+" можна сплатити не усі штрафи від територіального центру комплектування. У Міноборони пояснили, коли саме, за яких умов дозволяється сплачувати штраф у "Резерв+".

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

Коли можна сплатити штраф через "Резерв+"

У Міністерстві оборони України пояснили, штрафи за які порушення можна сплатити у застосунку "Резерв+".

Це такі порушення, коли військовозобов’язаний громадянин:

  • не прибув за повісткою до ТЦК та СП;
  • не став на військовий облік, коли виповнилося 25 років;
  • не став на військовий облік за новою адресою;
  • не став на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань;
  • не став на військовий облік за місцем перебування як ВПО;
  • не перебував на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;
  • не надав майно (будівлі, споруди, транспорт) під час мобілізації;
  • не пройшов або відмовився від проходження ВЛК.

Що буде після сплати штрафу

У Міноборони запевнили, що після оплати штрафу через "Резерв+" червона стрічка з попередженням про порушення у застосунку зникає.

"Весь процес зазвичай триває близько 4 днів", — підкреслили у військовому відомстві.

Для того ж, щоб побачити свій актуальний статус, після сплати штрафу треба оновити військовий документ у "Резерв+".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кому загрожують повторні штрафи від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, коли штраф ТЦК автоматично анулюється.

