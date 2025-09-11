Штраф від ТЦК в Резерв+ - хто має право сплачувати

Хто може сплатити штраф в "Резерв+" — пояснення Міноборони
У мобільному застосунку "Резерв+" можна сплатити не усі штрафи від територіального центру комплектування. У Міноборони пояснили, коли саме, за яких умов дозволяється сплачувати штраф у "Резерв+".
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Коли можна сплатити штраф через "Резерв+"
У Міністерстві оборони України пояснили, штрафи за які порушення можна сплатити у застосунку "Резерв+".
Це такі порушення, коли військовозобов’язаний громадянин:
- не прибув за повісткою до ТЦК та СП;
- не став на військовий облік, коли виповнилося 25 років;
- не став на військовий облік за новою адресою;
- не став на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань;
- не став на військовий облік за місцем перебування як ВПО;
- не перебував на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;
- не надав майно (будівлі, споруди, транспорт) під час мобілізації;
- не пройшов або відмовився від проходження ВЛК.
Що буде після сплати штрафу
У Міноборони запевнили, що після оплати штрафу через "Резерв+" червона стрічка з попередженням про порушення у застосунку зникає.
"Весь процес зазвичай триває близько 4 днів", — підкреслили у військовому відомстві.
Для того ж, щоб побачити свій актуальний статус, після сплати штрафу треба оновити військовий документ у "Резерв+".
