Штраф від ТЦК - коли автоматично анулюється

Перевірка документів щодо можливих порушень військового обліку. Фото: Львівський ТЦК

Територіальний центр комплектування має чітко визначений законодавством час на те, щоб накласти штраф на порушника правил військового обліку. Після завершення цього часу у ТЦК анулюється право накладення штрафу.

Про це йдеться у матеріалі на порталі inseinin.com.ua.

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Штрафи для порушників військового обліку не безстрокові

Територіальний центр комплектування має право накласти штраф на військовозобов’язаного громадянина, якщо той порушив правила військового обліку.

Та штраф не є безстроковим покаранням з боку ТЦК.

Юристи пояснили, коли штраф може бути анульований, а коли його взагалі неможливо застосувати до порушника військового обліку.

Терміни штрафу для ТЦК

Штраф може бути накладений на порушника військового обліку не пізніше одного року після моменту вчинення адміністративного порушення.

Тож після того, як мине річний термін — можливість штрафу для військовозобов’язаного громадянина буде автоматично анульований.

Крім того, штраф можливо накласти протягом трьох місяців після моменту виявлення (але, знов-таки, не пізніше одного року з моменту вчинення).

Якщо за три місяці, виявивши порушення правил військового обліку, ТЦК не встиг чи не зумів оформити штраф — він уже не зможе цього зробити.

Нагадаємо, ми писали про те, коли порушник військового обліку отримає постанову про накладення штрафу від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, як можна сплатити штраф за порушення військового обліку з 50%-вою знижкою.