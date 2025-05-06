Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Когда штраф ТЦК автоматически аннулируется arrow

Когда штраф ТЦК автоматически аннулируется

6 мая 2025 05:40
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штраф от ТЦК - когда автоматически аннулируется
Проверка документов относительно возможных нарушений воинского учета. Фото: Львовский ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Территориальный центр комплектования имеет четко определенное законодательством время на то, чтобы наложить штраф на нарушителя правил воинского учета. После завершения этого времени у ТЦК аннулируется право наложения штрафа.

Об этом говорится в материале на портале inseinin.com.ua.

Реклама
Читайте также:

Штрафы для нарушителей воинского учета не бессрочные

Территориальный центр комплектования имеет право наложить штраф на военнообязанного гражданина, если тот нарушил правила воинского учета.

Но штраф не является бессрочным наказанием со стороны ТЦК.

Юристы объяснили, когда штраф может быть аннулирован, а когда его вообще невозможно применить к нарушителю воинского учета.

Сроки штрафа для ТЦК

Штраф может быть наложен на нарушителя воинского учета не позднее одного года после момента совершения административного нарушения.

Поэтому после того, как пройдет годовой срок — возможность штрафа для военнообязанного гражданина будет автоматически аннулирован.

Кроме того, штраф можно наложить в течение трех месяцев после момента выявления (но, опять-таки, не позднее одного года с момента совершения).

Если за три месяца, обнаружив нарушение правил воинского учета, ТЦК не успел или не сумел оформить штраф — он уже не сможет этого сделать.

Напомним, мы писали о том, когда нарушитель воинского учета получит постановление о наложении штрафа от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как можно оплатить штраф за нарушение воинского учета с 50%-ной скидкой.

штраф военный учет ТЦК и СП военнообязанные правонарушение
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама