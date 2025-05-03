Штраф за порушення військового обліку від ТЦК - коли вручать постанову

Засідання в ТЦК. Фото: "Новини.PRO"

Військовозобов’язаний громадянин, який порушив правила військового обліку, повинен бути поінформований про накладення на нього штрафу. ТЦК повинен надіслати громадянину копію відповідної постанови.

Про це йдеться у матеріалі на порталі inseinin.com.ua.

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Штраф — тільки після постанови ТЦК

Порушник правил військового обліку може бути оштрафований територіальним центром комплектування.

Для того, аби штраф набув чинності, у ТЦК повинні ухвалити відповідну постанову.

Тільки за наявності цього документу оштрафований громадянин може сплатити штраф, накладений на нього територіальним центром комплектування.

Коли і як порушнику надішлють копію постанови

Юристи пояснили, коли порушник військового обліку має отримати постанову про штраф.

"Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено", — йдеться у матеріалі.

Важливо, підкреслили юристи, що постанова не приходить в портал "Дія" або на інші електронні сервіси.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи має право військовозобов’язаний сплатити штраф без візиту до ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна дізнатися про наявність штрафу від ТЦК дистанційно, в режимі онлайн.