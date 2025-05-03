Штраф за нарушение воинского учета от ТЦК - когда вручат постановление

Заседание в ТЦК. Фото: "Новини.PRO"

Военнообязанный гражданин, нарушивший правила воинского учета, должен быть проинформирован о наложении на него штрафа. ТЦК должен направить гражданину копию соответствующего постановления.

Об этом говорится в материале на портале inseinin.com.ua.

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Штраф — только после постановления ТЦК

Нарушитель правил воинского учета может быть оштрафован территориальным центром комплектования.

Для того, чтобы штраф вступил в силу, в ТЦК должны принять соответствующее постановление.

Только при наличии этого документа оштрафованный гражданин может оплатить штраф, наложенный на него территориальным центром комплектования.

Когда и как нарушителю пришлют копию постановления

Юристы объяснили, когда нарушитель воинского учета должен получить постановление о штрафе.

"Копия постановления в течение трех дней вручается или высылается лицу, в отношении которого оно вынесено", — говорится в материале.

Важно, подчеркнули юристы, что постановление не приходит в портал "Дія" или на другие электронные сервисы.

Напомним, мы ранее писали о том, имеет ли право военнообязанный оплатить штраф без визита в ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли узнать о наличии штрафа от ТЦК дистанционно, в режиме онлайн.