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Сплата штрафу — чи можна це зробити без візиту до ТЦК

26 квітня 2025 06:15
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штраф від ТЦК онлайн - чи можна сплаити штраф дистанційно
Мобільний застосунок військовозобов’язаних "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Після змін у законодавстві військовозобов’язаному громадянину необов’язково відвідувати ТЦК для того, аби мати можливість сплатити штраф за порушення правил військового обліку. Зараз заяву можна подати через застосунок "Резерв+".

Про це йдеться у матеріалі на порталі inseinin.com.ua.

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Громадянин, який порушив правила військового обліку і отримав за це штраф від територіального центру комплектування, має сплатити штраф.

Раніше для цього обов’язково треба було відвідати територіальний центр комплектування, але зараз ситуація змінилася.

"За новим законом №12093 передбачена можливість дистанційної сплати штрафу", — йдеться у матеріалі.

Як сплатити штраф дистанційно

Для того, аби сплатити штраф без візиту до територіального центру комплектування, необхідно подати заяву через "Резерв+".

"В такому разі розгляд справи здійснюється без складання протоколу та участі порушника. Заочно приймається постанова про штраф у розмірі 17 000 грн", — підкреслили у матеріалі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливо скасувати штраф, накладений ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, як довго може тривати процес оскарження штрафу від територіального центру комплектування.

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