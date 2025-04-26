Штраф от ТЦК онлайн - можно ли оплатить штраф дистанционно

Мобильное приложение военнообязанных "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

После изменений в законодательстве военнообязанному гражданину необязательно посещать ТЦК для того, чтобы иметь возможность оплатить штраф за нарушение правил воинского учета. Сейчас заявление можно подать через приложение "Резерв+".

Об этом говорится в материале на портале inseinin.com.ua.

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Уплата штрафа ТЦК

Гражданин, который нарушил правила воинского учета и получил за это штраф от территориального центра комплектования, должен оплатить штраф.

Ранее для этого обязательно надо было посетить территориальный центр комплектования, но сейчас ситуация изменилась.

"По новому закону №12093 предусмотрена возможность дистанционной уплаты штрафа", — говорится в материале.

Как оплатить штраф дистанционно

Для того, чтобы оплатить штраф без визита в территориальный центр комплектования, необходимо подать заявление через "Резерв+".

"В таком случае рассмотрение дела осуществляется без составления протокола и участия нарушителя. Заочно принимается постановление о штрафе в размере 17 000 грн", — подчеркнули в материале.

Напомним, мы ранее писали о том, возможно ли отменить штраф, наложенный ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как долго может длиться процесс обжалования штрафа от территориального центра комплектования.