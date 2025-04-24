Штрафи від ТЦК - терміни оскарження штрафів

Український суддя. Фото: Varta1

Військовозобов’язана особа, яка була оштрафована територіальним центром комплектування, має право оскаржити цей штраф. Тривалість судового процесу оскарження зазвичай триває від двох до трьох місяців.

Про це йдеться у матеріалі на порталі inseinin.com.ua.

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Оскарження штрафу ТЦК

Військовозобов’язаний громадянин, який незадоволений штрафом, накладеним на нього територіальним центром комплектування, і вважає його незаконним, має право оскаржити це рішення.

Оскарження штрафу від ТЦК відбувається у судовому порядку.

Як довго триватиме суд військовозобов’язаного проти ТЦК

Юристи пояснили, наскільки довгим є судовий процес, ініційований військовозобов’язаним громадянином проти ТЦК, який виписав йому штраф за порушення військового обліку.

"Судовий процес по оскарженню грошового штрафу може тривати від 2 до 3 місяців", — йдеться у матеріалі.

Якщо ж громадянин програє суд, він все ж буде зобов’язаний сплатити штраф, навіть якщо і не погоджується з ним.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу має громадянин на те, щоб сплатити штраф, виписаний територіальним центром комплектування.

Додамо, ми повідомляли про те, кому загрожує штраф від ТЦК розміром до 25 тисяч гривень.