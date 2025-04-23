Штрафи за порушення військового обліку - час на сплату штрафу

Оформлення штрафів від ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Громадянин має сплатити штраф від територіального центру комплектування. Якщо цей штраф не буде сплачений, проти нього відкриють виконавче провадження.

Про це йдеться у матеріалі на сайті inseinin.com.ua.

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Громадянин, на якого накладене адміністративне стягнення, тобто штраф, за порушення військового обліку, має обов’язково сплатити цей штраф.

У випадку, якщо штраф не буде сплачений у встановлений законодавством термін, територіальний центр комплектування має право звернутися із заявою про відкриття виконавчого провадження.

Термін на сплату штрафу

Згідно із законодавством, громадянин, оштрафований територіальним центром комплектування, має на сплату штрафу 30 календарних днів.

Цей термін починає відраховуватися з моменту, коли постанова про накладення штрафу набере законної сили.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, в який строк ТЦК можуть накласти штраф за порушення військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, як оформити 50%-ву знижку на штраф від ТЦК.