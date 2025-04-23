Штрафы за нарушение воинского учета - время на уплату штрафа

Оформление штрафов от ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Гражданин должен оплатить штраф от территориального центра комплектования. Если этот штраф не будет оплачен, против него откроют исполнительное производство.

Об этом говорится в материале на сайте inseinin.com.ua.

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Гражданин, на которого наложено административное взыскание, то есть штраф за нарушение воинского учета, должен обязательно оплатить этот штраф.

В случае, если штраф не будет уплачен в установленный законодательством срок, территориальный центр комплектования имеет право обратиться с заявлением об открытии исполнительного производства.

Срок на уплату штрафа

Согласно законодательству, гражданин, оштрафованный территориальным центром комплектования, имеет на уплату штрафа 30 календарных дней.

Этот срок начинает отсчитываться с момента, когда постановление о наложении штрафа вступит в законную силу.

Напомним, мы ранее писали о том, в какой срок ТЦК могут наложить штраф за нарушение воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, как оформить 50%-ную скидку на штраф от ТЦК.