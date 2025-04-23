Штрафы за нарушение воинского учета - время на уплату штрафа

Штраф от ТЦК — сколько времени на уплату дает закон
Гражданин должен оплатить штраф от территориального центра комплектования. Если этот штраф не будет оплачен, против него откроют исполнительное производство.
Об этом говорится в материале на сайте inseinin.com.ua.
Штраф и исполнительное производство
Гражданин, на которого наложено административное взыскание, то есть штраф за нарушение воинского учета, должен обязательно оплатить этот штраф.
В случае, если штраф не будет уплачен в установленный законодательством срок, территориальный центр комплектования имеет право обратиться с заявлением об открытии исполнительного производства.
Срок на уплату штрафа
Согласно законодательству, гражданин, оштрафованный территориальным центром комплектования, имеет на уплату штрафа 30 календарных дней.
Этот срок начинает отсчитываться с момента, когда постановление о наложении штрафа вступит в законную силу.
Напомним, мы ранее писали о том, в какой срок ТЦК могут наложить штраф за нарушение воинского учета.
Добавим, мы сообщали о том, как оформить 50%-ную скидку на штраф от ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!