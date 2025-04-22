ТЦК можуть накласти штраф лише протягом трьох місяців з моменту виявлення правопорушення

Юрист відповів, в який строк ТЦК можуть накласти штраф
В Україні триває воєнний стан, а отже і мобілізація. В цей період чоловіки призовного віку отримують повістки, за ігнорування яких їх можуть притягнути до адміністративної відповідальності, тобто накласти штраф.
В який термін це відбудеться, в інтерв'ю "Українському радіо" розповів адвокат Роман Кичко.
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Юрист зазначив, що накладення штрафу, тобто притягнення до адміністративної відповідальності, має певний термін притягнення до цієї відповідальності. Зокрема, це три місяці з моменту виявлення правопорушення і не більше, ніж через рік із моменту скоєння цього адмінправопорушення.
"Наприклад, якщо особа не з'явилася за повісткою на конкретне число, логічно, що виявлене це правопорушення буде в те число, коли особа не з'явилася. Після того починається відлік: три місяці з моменту виявлення. Якщо штраф накладається через чотири місяці від цієї дати, його накласти не можуть, оскільки виявили понад три місяці тому", — розповів адвокат.
Також він додав, що існують випадки правопорушень, які не мають визначеного завершення у часі. Наприклад, якщо людина жодного разу не стала на військовий облік — ані в юнацькому віці, ані пізніше — то така бездіяльність вважається триваючим порушенням. Це пов’язано з тим, що кожен громадянин має чіткий обов’язок перебувати на військовому обліку.
"Незалежно від того, коли було вчинене це правопорушення, воно триває і досі. Оскільки це правопорушення триває, якщо його виявлять зараз, накладення за ним штрафу законне. Там строки просто недоцільно рахувати, адже це правопорушення тягнеться роками", — резюмував юрист.
Нагадаємо, що в ефірі Ранок.LIVE нардеп Георгій Мазурашу заявив, що штрафи від ТЦК та СП мають бути меншими. Він зазначив, що багато військовозобов'язаних не можуть їх сплатити, оскільки суми є надто великими.
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