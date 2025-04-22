ТЦК могут наложить штраф только в течение трех месяцев с момента выявления правонарушения

Оформление документов в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

В Украине продолжается военное положение, а следовательно и мобилизация. В этот период мужчины призывного возраста получают повестки, за игнорирование которых их могут привлечь к административной ответственности, то есть наложить штраф.

В какой срок это произойдет, в интервью "Украинскому радио" рассказал адвокат Роман Кичко.

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Юрист отметил, что наложение штрафа, то есть привлечение к административной ответственности, имеет определенный срок привлечения к этой ответственности. В частности, это три месяца с момента выявления правонарушения и не более, чем через год с момента совершения этого админправонарушения.

"Например, если лицо не явилось по повестке на конкретное число, логично, что выявлено это правонарушение будет в то число, когда лицо не явилось. После того начинается отсчет: три месяца с момента выявления. Если штраф накладывается через четыре месяца от этой даты, его наложить не могут, поскольку обнаружили более трех месяцев назад", — рассказал адвокат.

Также он добавил, что существуют случаи правонарушений, которые не имеют определенного завершения во времени. Например, если человек ни разу не стал на воинский учет — ни в юношеском возрасте, ни позже — то такое бездействие считается длящимся нарушением. Это связано с тем, что каждый гражданин имеет четкую обязанность находиться на воинском учете.

"Независимо от того, когда было совершено это правонарушение, оно продолжается до сих пор. Поскольку это правонарушение продолжается, если его обнаружат сейчас, наложение по нему штрафа законно. Там сроки просто нецелесообразно считать, ведь это правонарушение тянется годами", — резюмировал юрист.

Напомним, что в эфире Ранок.LIVE нардеп Георгий Мазурашу заявил, что штрафы от ТЦК и СП должны быть меньше. Он отметил, что многие военнообязанные не могут их оплатить, поскольку суммы слишком велики.

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