Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Штрафи від ТЦК та СП мають бути меншими — думка нардепа arrow

Штрафи від ТЦК та СП мають бути меншими — думка нардепа

20 квітня 2025 06:38
Артем Кругленко - Редактор
Нардеп Георгій Мазурашу запропонував зменшити суму штрафів від ТЦК та СП
Працівники ТЦК та СП із військовозобов'язаним. Фото ілюстративне: скриншот відео
Артем Кругленко - Редактор

Багато військовозобов'язаних не  мають змогу сплачувати штрафи від ТЦК та СП, адже суми є надто великими. Систему штрафів потрібно пом'якшити.

Про це в суботу, 19 квітня, в ефірі Ранок.LIVE заявив нардеп Георгій Мазурашу.

Реклама
Читайте також:

Думка нардепа щодо штрафів від ТЦК та СП

Георгій Мазурашу зазначив, що для багатьох українців недосяжною є навіть сума штрафу 8–12 тисяч гривень. На його думку, знижки на сплату штрафу від ТЦК та СП мають бути більш суттєвими.

"Ми не можемо сказати: "Немає грошей? Йди воюй" Я подавав поправки, якими пропонував все-таки зробити ще гнучкішу систему й давати можливість за перші два дні сплачувати взагалі 10% від суми штрафу", — повідомив нардеп.

Також він додав, що реальним досягненням було б припинення так званої бусифікації.

Нагадаємо, суди в деяких випадках скасовують штрафи від ТЦК та СП. Зокрема, підставою для скасування адміністративного покарання є несвоєчасне доставляння повістки.

Раніше заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко пояснила, як сплатити штраф від ТЦК та СП із 50% знижкою. Це можна зробити в мобільному застосунку "Резерв+".

штраф нардепи військовий облік ТЦК та СП військовослужбовці
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама