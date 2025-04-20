Нардеп Георгій Мазурашу запропонував зменшити суму штрафів від ТЦК та СП

Штрафи від ТЦК та СП мають бути меншими — думка нардепа
Багато військовозобов'язаних не мають змогу сплачувати штрафи від ТЦК та СП, адже суми є надто великими. Систему штрафів потрібно пом'якшити.
Про це в суботу, 19 квітня, в ефірі Ранок.LIVE заявив нардеп Георгій Мазурашу.
Думка нардепа щодо штрафів від ТЦК та СП
Георгій Мазурашу зазначив, що для багатьох українців недосяжною є навіть сума штрафу 8–12 тисяч гривень. На його думку, знижки на сплату штрафу від ТЦК та СП мають бути більш суттєвими.
"Ми не можемо сказати: "Немає грошей? Йди воюй" Я подавав поправки, якими пропонував все-таки зробити ще гнучкішу систему й давати можливість за перші два дні сплачувати взагалі 10% від суми штрафу", — повідомив нардеп.
Також він додав, що реальним досягненням було б припинення так званої бусифікації.
Нагадаємо, суди в деяких випадках скасовують штрафи від ТЦК та СП. Зокрема, підставою для скасування адміністративного покарання є несвоєчасне доставляння повістки.
Раніше заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко пояснила, як сплатити штраф від ТЦК та СП із 50% знижкою. Це можна зробити в мобільному застосунку "Резерв+".
Читайте Новини.LIVE!