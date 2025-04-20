Нардеп Георгий Мазурашу предложил уменьшить сумму штрафов от ТЦК и СП

Работники ТЦК и СП с военнообязанным. Фото иллюстративное: скриншот видео

Многие военнообязанные не могут платить штрафы от ТЦК и СП, ведь суммы слишком велики. Систему штрафов нужно смягчить.

Об этом в субботу, 19 апреля, в эфире Ранок.LIVE заявил нардеп Георгий Мазурашу.

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Мнение нардепа относительно штрафов от ТЦК и СП

Георгий Мазурашу отметил, что для многих украинцев недосягаемой является даже сумма штрафа 8–12 тысяч гривен. По его мнению, скидки на уплату штрафа от ТЦК и СП должны быть более существенными.

"Мы не можем сказать: "Нет денег? Иди воюй" Я подавал поправки, которыми предлагал все-таки сделать еще более гибкую систему и давать возможность за первые два дня платить вообще 10% от суммы штрафа", — сообщил нардеп.

Также он добавил, что реальным достижением было бы прекращение так называемой бусификации.

Напомним, суды в некоторых случаях отменяют штрафы от ТЦК и СП. В частности, основанием для отмены административного наказания является несвоевременная доставка повестки.

Ранее заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко объяснила, как оплатить штраф от ТЦК и СП с 50% скидкой. Это можно сделать в мобильном приложении "Резерв+".