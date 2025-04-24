Штрафы от ТЦК - сроки обжалования штрафов

Украинский судья. Фото: Varta1

Военнообязанное лицо, которое было оштрафовано территориальным центром комплектования, имеет право обжаловать этот штраф. Продолжительность судебного процесса обжалования обычно длится от двух до трех месяцев.

Об этом говорится в материале на портале inseinin.com.ua.

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Обжалование штрафа ТЦК

Военнообязанный гражданин, который недоволен штрафом, наложенным на него территориальным центром комплектования, и считает его незаконным, имеет право обжаловать это решение.

Обжалование штрафа от ТЦК происходит в судебном порядке.

Как долго продлится суд военнообязанного против ТЦК

Юристы объяснили, насколько долгим является судебный процесс, инициированный военнообязанным гражданином против ТЦК, который выписал ему штраф за нарушение воинского учета.

"Судебный процесс по обжалованию денежного штрафа может длиться от 2 до 3 месяцев", — говорится в материале.

Если же гражданин проиграет суд, он все же будет обязан оплатить штраф, даже если и не согласен с ним.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени имеет гражданин на то, чтобы оплатить штраф, выписанный территориальным центром комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, кому грозит штраф от ТЦК размером до 25 тысяч гривен.