Штраф за порушення військового обліку - скасування штрафу

Оформлення штрафів в ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК та СП

Військовозобов’язані громадяни мають право оскаржити накладені на них штрафи від територіального центру комплектування. Це можливо тільки у форматі оскарження відповідної постанови ТЦК.

Про це йдеться у матеріалі на порталі inseinin.com.ua.

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За порушення правил військового обліку громадянин може бути оштрафований за рішенням територіального центру комплектування.

Це рішення громадянин має право оскаржити, якщо вважає його незаконним чи некоректним.

Такий варіант можливий, але є нюанси щодо оскарження штрафу від ТЦК.

"Це можливо тільки шляхом оскарження постанови до суду", — пояснили юристи.

Яким має бути рішення суду

Після розгляду питання суддя має ухвалити рішення щодо правомірності накладення штрафу на військовозобов’язаного громадянина.

"У випадку, якщо суд визнає штраф неправомірним, адміністративна справа буде закрита", — підкреслили юристи.

За інакшого підсумку судового процесу штраф все одно доведеться сплачувати.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки днів відводить законодавство на сплату штрафу від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, як довго може тривати процес оскарження штрафу від ТЦК.